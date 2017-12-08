Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:32 TSİ- Gündem ( G : Bugün 17:33 TSİ )

Hüseyin Üzülmez: Anzer balından kıymetli balımız var

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli Kartepe Bal Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Morgül ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde yaptığı açıklamada “Anzer balından kıymetli balımız var” açıklamasında bulundu.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i Kocaeli Kartepe Bal Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Morgül ve yönetim kurulu üyeleri Ramazan Kuşku, Muharrem Topçu, Rıdvan Yemişen, Fevzi Çevik, Muhammed Özdin, Muharrem Yılmaz makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Yapılan tahlil ve araştırmalar neticesinde anzer balından kıymetli balımızın olduğu tespit edildi. Bu zamana kadar bal üreticilerimize gereken destek verilmiştir. Kartepe’nin Samanlı Dağları’nda üretilen balın dünyaya açılması için bizlerde gereken desteği vermekteyiz. Kartepemiz de yaz, kış, doğa turizminin de yanı sıra doğal organik, sağlıklı beslenme ürünleri açısından da zengindir. Şifa kaynağı olan Kartepe balının tanıtımı noktasında bizlerde elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

ANZER BALINDAN KIYMETLİ

Kocaeli Kartepe Bal Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Morgül “2012 yılında İstanbul’a gittiğim zaman kapalı çarşıda Kartepe Samanlı Dağları kestane balı ilaçlık yazan yazıyı görmemiz sonrasında Kocaeli Kartepe Bal Üreticileri Birliği’ni kurduk. Samanlı Dağları’nda kalitesinin tartışılmayacağı bal üretilmektedir. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Yrd.Doç.Dr.Meral Kekeçoğlu’na götürdüğümüz kara kovan balda yapılan tahlil sonrasında anzer balından kıymetli ve değerli balımız olduğu ortaya çıktı. Hiçbir şekilde katkı ürünün olmadığı da tespit edilmiştir. Bu zamanda kadar bal üreticileri için bir şey yapılmamıştı” ifadelerini kullandı.

KATKISIZ DOĞAL

“Kartepe’nin her yerinden bal üreticileri olarak bir araya geldik” diyen Morgül “2014 yılında Kocaeli Kartepe Bal Üreticileri Birliği olarak marka tescilimizi aldık. Polen, hakiki kestane balı, kestane ıhlamur, çiçek balı olmak üzere çeşitlerimiz vardır. Arılarımızı beslemek üzere Trakya’ya götürüyoruz. Bu sayede arının güçlü kalmasını sağlıyoruz. Kestane balı sağılmaktadır. Trakya’dan alınan çiçek balı ise arının beslenmesi için kullanılmaktadır. Balımızda şeker, glikoz gibi herhangi bir katkı maddesi bulunmamaktadır” dedi.

ON BİN KOVANIMIZ VAR

“İlçe sınırlarımızda 10 bin kovanımız bulunmaktadır” diyen Kocaeli Kartepe Bal Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Morgül “Anzer balından kıymetli balımızla ilgili neler yapacağımızı görüşmek için Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez ile bir araya geldik. Sayın başkanım, Kartepe’yi tanıtan imajını zenginleştiren çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Bu güven ile sizlerden ve belediyemizden, nadide bulunan daha çok tanınması ve hak ettiği değere ulaşması için yardım ve destek bekliyoruz. Bugüne kadar yaptıklarınızı memnuniyetle izliyor ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Bugün 17:32 TSİ - Gündem

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Hüseyin Üzülmez: Anzer balından kıymetli balımız var mask
Hüseyin Üzülmez: Anzer balından kıymetli balımız var
Emlakçılar destek istedi mask
Emlakçılar destek istedi
Yaralı atmaca emin ellerde mask
Yaralı atmaca emin ellerde
800 bin liralık konak açıldı mask
800 bin liralık konak açıldı
Karaosmanoğlu, kazada yaralanan vekili ziyaret etti mask
Karaosmanoğlu, kazada yaralanan vekili ziyaret etti
5 ilçede elektrikler kesilecek mask
5 ilçede elektrikler kesilecek
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
Kar geliyor! mask
Kar geliyor!
Sefa Sirmen’e yeni görev mask
Sefa Sirmen’e yeni görev
Mağaza açılışında izdiham çıktı! mask
Mağaza açılışında izdiham çıktı!
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!

GALERİ

Aşırı heyecanlı misket yarışı mask
Aşırı heyecanlı misket yarışı
Böyle şaka olur mu? mask
Böyle şaka olur mu?
Kocaeli Kudüs için ayakta! Bin kişi Sabri Yalım'da... mask
Kocaeli Kudüs için ayakta! Bin kişi Sabri Yalım'da...
Kocaeli Üniversitesi'nde 'Kudüs' protestosu! mask
Kocaeli Üniversitesi'nde 'Kudüs' protestosu!
Filistinli "alev avcıları" Kocaeli'de eğitiliyor mask
Filistinli "alev avcıları" Kocaeli'de eğitiliyor
THY'nin yeni gözbebeği... "Boeing 777" mask
THY'nin yeni gözbebeği... "Boeing 777"
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR