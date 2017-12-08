Hüseyin Üzülmez: Anzer balından kıymetli balımız var

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i Kocaeli Kartepe Bal Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Morgül ve yönetim kurulu üyeleri Ramazan Kuşku, Muharrem Topçu, Rıdvan Yemişen, Fevzi Çevik, Muhammed Özdin, Muharrem Yılmaz makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Yapılan tahlil ve araştırmalar neticesinde anzer balından kıymetli balımızın olduğu tespit edildi. Bu zamana kadar bal üreticilerimize gereken destek verilmiştir. Kartepe’nin Samanlı Dağları’nda üretilen balın dünyaya açılması için bizlerde gereken desteği vermekteyiz. Kartepemiz de yaz, kış, doğa turizminin de yanı sıra doğal organik, sağlıklı beslenme ürünleri açısından da zengindir. Şifa kaynağı olan Kartepe balının tanıtımı noktasında bizlerde elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

ANZER BALINDAN KIYMETLİ

Kocaeli Kartepe Bal Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Morgül “2012 yılında İstanbul’a gittiğim zaman kapalı çarşıda Kartepe Samanlı Dağları kestane balı ilaçlık yazan yazıyı görmemiz sonrasında Kocaeli Kartepe Bal Üreticileri Birliği’ni kurduk. Samanlı Dağları’nda kalitesinin tartışılmayacağı bal üretilmektedir. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Yrd.Doç.Dr.Meral Kekeçoğlu’na götürdüğümüz kara kovan balda yapılan tahlil sonrasında anzer balından kıymetli ve değerli balımız olduğu ortaya çıktı. Hiçbir şekilde katkı ürünün olmadığı da tespit edilmiştir. Bu zamanda kadar bal üreticileri için bir şey yapılmamıştı” ifadelerini kullandı.

KATKISIZ DOĞAL

“Kartepe’nin her yerinden bal üreticileri olarak bir araya geldik” diyen Morgül “2014 yılında Kocaeli Kartepe Bal Üreticileri Birliği olarak marka tescilimizi aldık. Polen, hakiki kestane balı, kestane ıhlamur, çiçek balı olmak üzere çeşitlerimiz vardır. Arılarımızı beslemek üzere Trakya’ya götürüyoruz. Bu sayede arının güçlü kalmasını sağlıyoruz. Kestane balı sağılmaktadır. Trakya’dan alınan çiçek balı ise arının beslenmesi için kullanılmaktadır. Balımızda şeker, glikoz gibi herhangi bir katkı maddesi bulunmamaktadır” dedi.

ON BİN KOVANIMIZ VAR

“İlçe sınırlarımızda 10 bin kovanımız bulunmaktadır” diyen Kocaeli Kartepe Bal Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Morgül “Anzer balından kıymetli balımızla ilgili neler yapacağımızı görüşmek için Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez ile bir araya geldik. Sayın başkanım, Kartepe’yi tanıtan imajını zenginleştiren çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Bu güven ile sizlerden ve belediyemizden, nadide bulunan daha çok tanınması ve hak ettiği değere ulaşması için yardım ve destek bekliyoruz. Bugüne kadar yaptıklarınızı memnuniyetle izliyor ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyoruz” dedi.