Kartepe TEM otoyolundan Ankara istikametine seyir halinde olan Aytekin Karakurt idaresindeki çanta yüklü 66 FD 920 plakalı kamyon, Maşukiye Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yolun sağından alt geçit girişine uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten uçan kamyon sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Aytekin Karakurt, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlatan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara istikametinde trafik kontrollü olarak verilirken kamyon vinçle olay yerinden otoparka götürüldü.
Bugün 09:07 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:08 TSİ )
Kamyon 10 metreden aşağı uçtu!
Kartepe TEM otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan çanta yüklü kamyon yaklaşık 10 metre yükseklikten alt geçit girişine uçtu. Kazada şans eseri hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Bugün 09:07 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz