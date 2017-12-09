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Sapanca Gölü’nde doğal yaşam korunuyor

SASKİ ile Sakarya ve Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri’ne bağlı ekipler tarafından Sapanca Gölü’nde yapılan denetimlerde 50 adet kasnak ağı ve bin metre ağ yakalandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Sapanca Gölü’nü korumak için gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda gölde doğal yaşamın zarar görmemesi için düzenli olarak sazlıklar içerisinde arama yapılıyor. SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz, Sakarya ve Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri’ne bağlı ekipler ile birlikte Sapanca Gölü’nde bulunan sazlıklar arasında düzenli olarak denetimlerini sürdürüyorlar. Yapılan bu denetimlerle ağ atmanın yasak olduğu Sapanca Gölü’nde kaçak avcılığın önüne geçilirken, göldeki doğal yaşamın sürekliliği korunuyor. Ekiplerimizin bu kapsamda gerçekleştirdiği denetimlerin sonuncusunda sazlıklar arasında 50 adet kasnak ağı, 250 metre parakete ve bin metre ağ yakalanarak bertaraf edildi. Sapanca Gölü’nün korunması noktasında tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz” denildi.

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