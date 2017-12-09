İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da forma giyen Arda Turan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi. 30 yaşındaki milli futbolcu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi. Arda Turan, "Kudüs hep barışın ve insanlığın başkenti olacak. Silahlarınızı masum insanların üzerinden çekin." ifadelerini kullandı.
Bugün 09:25 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 09:26 TSİ )
Arda Turan'dan Kudüs mesajı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da forma giyen Arda Turan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz