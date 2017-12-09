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Arda Turan'dan Kudüs mesajı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da forma giyen Arda Turan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da forma giyen Arda Turan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi. 30 yaşındaki milli futbolcu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi. Arda Turan, "Kudüs hep barışın ve insanlığın başkenti olacak. Silahlarınızı masum insanların üzerinden çekin." ifadelerini kullandı.

Bugün 09:25 TSİ AA İstanbul- Spor

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