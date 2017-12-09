İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanlığı’na 26 yaşındaki Avukat Büşra Karademir atandı. İl Başkanı Serdar Kaman’ın kararı ile atandığı öğrenilen Karademir, ilçe teşkilatını kurmak için çalışmalara başlaması bekleniyor. Karademir'in ilçede bulunan Büşra Karademir Avukatlık & Danışmanlık Şirketi’nin sahibi olduğu öğrenildi.
Bugün 09:37 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:20 TSİ )
İYİ Parti'ye genç kadın başkan atandı
İYİ Parti'ye genç kadın başkan atandı.
Bugün 09:37 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz