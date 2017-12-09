İYİ Parti'ye genç kadın başkan atandı.

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanlığı’na 26 yaşındaki Avukat Büşra Karademir atandı. İl Başkanı Serdar Kaman’ın kararı ile atandığı öğrenilen Karademir, ilçe teşkilatını kurmak için çalışmalara başlaması bekleniyor. Karademir'in ilçede bulunan Büşra Karademir Avukatlık & Danışmanlık Şirketi’nin sahibi olduğu öğrenildi.