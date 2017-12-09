MHP Kocaeli'de oldukça tanınan bir isim olan Ahmet Yusuf MHP'den istifa etti.Kartepe’de bulunan Manzara Restaurant’ın sahiplerinden olan Ahmet Yusuf, bir dönem belde başkanlığı görevinde de bulunmuştu. Yusuf, son yıllarda ise siyasetle ilgilenmiyordu. Noter aracılığıyla istifa eden Yusuf’un İYİ Parti’ye geçip geçmeyeceği ise şuan için bilinmiyor.
Bugün 10:02 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:29 TSİ )
MHP'de şok istifa!
Kocaeli'nin tanınan isimlerinden Ahmet Yusuf partisinden istifa etti.
Bugün 10:02 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz