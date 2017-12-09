MHP'de şok istifa!

MHP Kocaeli'de oldukça tanınan bir isim olan Ahmet Yusuf MHP'den istifa etti.Kartepe’de bulunan Manzara Restaurant’ın sahiplerinden olan Ahmet Yusuf, bir dönem belde başkanlığı görevinde de bulunmuştu. Yusuf, son yıllarda ise siyasetle ilgilenmiyordu. Noter aracılığıyla istifa eden Yusuf’un İYİ Parti’ye geçip geçmeyeceği ise şuan için bilinmiyor.