Kış lastiğinde fiyatlar uçtu!

Zorlu kış koşullarına hazırlık için sürücüler kış lastiği alımları için harekete geçti.sahibinden.comKasım ayı verilerine göre “kış lastiği” aramalarını içeren sorgular, bir önceki aya göre mobilde yüzde 122, masaüstünde ise yüzde 147 oranında arttı. Ülke genelinde kış lastiği fiyatları bir senede yüzde 25 oranında yükselirken lastiklerin ortalama fiyatı ise 468 TL oldu. Bingöl, Adana, Ağrı, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Manisa ise kış lastiği fiyatları en çok arttı iller oldu.