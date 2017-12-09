GKD’den Aslan’a ziyaret

Kocaeli’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Genç Kocaelililer Derneği’nin 23’üncü genel kurulundan başkan seçilen Umut Ongül ve yönetimi Kocaeli İl Jandarma Komutanı Osman Aslan’ı makamında ziyaret etti.Ziyarette GKD Başkanı Umut Ongül ve yönetim kurulu üyeleri Filiz Kayabay, Ayşegül Çimen Ayaz,Meryem Keskin, Mehmet Şişman, Yunus Akyürek, Serhat Kabadayı, Kerem Çolak, Elif Zeynep Doğan ve Kübra Akyıldız hazır bulundu.

ONGÜL, “GKD, BAŞKANI OLMAK ONUR VERİCİ”

Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Ongül,” 1988 yılında kurulan ve Kocaeli tarihinde önemli projelere imza atmış bir sivil toplum kuruşu olan GKD’nin başkanı olmak onur ve mutluluk verici. Bu kente bir tuğla da biz koymak için yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber çalışacağız” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocaeli İl Jandarma Komutanı Osman Aslan,Başkan Umut Ongül ve yönetimini tebrik ederek hayırlı olması dileklerinde bulundu.