AKP Genel Başkan Yardımcısı, kadınlarla yürüdü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Kocaeli Büyürkşehir Belediyesi'nce düzenlenen "Evden Okula, Haydi Anneler Spora" projesi kapsamında vatandaşlarla sabah yürüyüşü yaptı. Başiskele ilçesi Yuvacık mevkisinde düzenlenen yürüyüşe Çalık'ın yanı sıra TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve kadınlar katıldı. Hafız Muharrem Karaosmanoğlu Camisi'nin bahçesinde kültür fizik hareketleri yapan Çalık ve beraberindekiler, daha sonra 5 kilometrelik parkurda yürüdü.

"Biz de 'siyaset var' deyip spor yapmıyoruz"

Çalık, burada yaptığı konuşmada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilen "Evden Okula, Haydi Anneler Spora" projesi çerçevesinde kadınlarla yürüyüş yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Sağlıklı kadın, sağlıklı aile, sağlıklı topluma ve sağlıklı Türkiye'ye hep beraber yürüyeceklerini belirten Çalık, "Sabah spor yapmak hepimiz için vazgeçilmez ama bahanelerimiz hep hazır. 'Zamanım yok, vaktim yok. Çocuklar var, kahvaltı var, iş var, çamaşır, bulaşık var.' deyip spor yapmıyoruz. Biz de 'Siyaset var.' deyip spor yapmıyoruz ama spor yapmak için en önemli cümlemiz 'Mazeret yok.' olmalı. Toplumun sağlıklı olması için sağlıklı ve spor yapan bireylere, kadınlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Başkan Karaosmanoğlu'nu bu projesinden dolayı gönülden kutladığını belirten Çalık, şunları kaydetti:

"40 bin kadın spor yapmış. Hedef 50 bin kadın. Seneye de 100 bin kadın. İnşallah bu yürüyüş, kadınlarımızın spora ilgisi diğer illere ve belediyelerimize de örnek olur. Cumhurbaşkanımız bize bir söz söylemişti. Eve gittiğimizde, çarşıda, pazarda en önemli ilham kaynağı olan bu söz, 'Durmak yok, yola devam.' Biz de Kocaeli'de, Yuvacık'ta 'Durmak yok, yürümeye, koşmaya devam.' diyoruz."

"Bunu gittikçe yaygınlaştıracağız"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu da kadınların sağlıklı olmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Kadının sağlıklı olmasının, toplumun da sağlıklı olması anlamına geldiğini aktaran Karaosmanoğlu, "Şu anda Kocaeli'de her ilçede 40 bin kadınla spor yapıyoruz. Bunu gittikçe yaygınlaştıracağız. Hedefimiz gelecek yıl Kocaeli'de 100 bin kadınla düzenli spor yapmak. Kadınlarımız bu projeyle sadece spor yapmıyor, aynı zamanda sosyalleşiyor. Sağlık beslenmeyi öğreniyor. Yeni arkadaşlar ediniyor." ifadelerini kullandı. Projenin bütün yerel yönetimlerde yaygınlaşmasını temenni ettiklerini belirten Karaosmanoğlu, sağlıklı toplumun bütün kentlerde gelişmesini istediklerini sözlerine ekledi.