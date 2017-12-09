Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ile Kartepe MTAL arasında oynanan futsal maçında genç bir kadın sporcu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 17 yaşındaki genç sporcu Zeynep Eroğlu'nun beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Beyninde ödem oluşan genç sporcunun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Sporcunun yakınları durumu haber alır almaz hastaneye geldi. Zeynep Eroğlu'nun HARBİŞ'te 10 yıldır forma giydiği belirtildi.
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Genç futbolcu beyin kanaması geçirdi!
Bayanlar Futsal müsabakasında 17 yaşındaki sporcu beyin kanaması geçirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz