Genç kızlarda şampiyon belli oldu

24 Kasım 2017 Cuma günü start alan ve 6 grupta 20 lise takımının mücadele ettiği Okullar Arası Genç Kızlar Futsal İl Birinciliği’nde üçüncülük ve final maçları oynandı. Üçüncülük maçında Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi ile Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşılaştı. Normal süresi 1-1 sona eren maçta, penaltı atışları sonrasında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu, ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.Şampiyonluk maçında Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ile Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşılaştı. Gölcük temsilcisi Sude’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İkinci yarı atakları sıklaştıran takım, Ece’n iki nefis golü ve Ervan’ın golleri sonrasında maçı 4-0 kazandı, şampiyonluğa ulaştı. Final maçı sonrasında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi.

Gölcük Barbaros Hayrettin 4-0 kazandı

Şampiyon olan Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi takımına Kupa ve Madalyalarını İl Milli Eğitim Şube Müdürü Haşmet Batur ve Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut birlikte verdi. İkinci olan Kartepe MTAL takımına kupa ve madalyalarını KASKF yönetim kurulu üyesi Murat Ertan Demirhan ile Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zeki Kalaç birlikte verdi. Üçüncü olan Yahya Kaptan MTAL takımına Kupa ve Madalyalarını Kartepe MTAL Müdür Yardımcısı Çetin Tahtacı ve Saha Komiseri Kenan Yavuz ile birlikte verdi. Dördüncü olan Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi kupa ve madalyalarını Yahya Kaptan MTAL Okul Müdür Yardımcısı Murat Çeneç ve Şehit Polis Recep Topaloğlu spor Salon Amiri Tuğrul Kılıç’tan aldı.

ÇAYIROVA ŞEHİT İLHAN KARTAL AL: 2 YAHYA KAPTAN MTAL: 4

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Gülsüm Çetin ***, Tuğba Başkaya ***, Beyza Kocatürk ***

ÇAYIROVA ŞEHİT İLHAN KARTAL AL: Filiz ***, Elif ***, Dilan ***, Cansu ***, Gizem Şerife Özcan ** (Esra **, Gizem Nur Genç **)

YAHYA KAPTAN MTAL: Zeynep Ezgi Şengüler ***, Merve ***, Zeynep Akbal ***, Özge ***, Özlem *** (Ebrar ***, Sedanur ***, Miray **, Deniz **, İkbal ***, Begüm ***)

İLK YARI SKORU: 0-0

GOLLER: Gizem Şerife Özcan (Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi), Özge (Yahya Kaptan MTAL)

NORMAL SÜRE: 1-1

PENALTI ATANLAR: Elif (Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi), İclal ve Özge (Yahya Kaptan MTAL)

PENALTI KAÇIRANLAR: Cansu , Dilan ve Gizem Şerife Özcan (Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi), Merve (Yahya Kaptan MTAL)

GÖLCÜK B.HAYRETTİN AL: 4 KARTEPE MTAL: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Gülsüm Çetin ***, Tuğba Başkaya ***, Beyza Kocatürk ***

GÖLCÜK BARBAROS HAYRETTİN AL: Sudenur ***, Ece ***, Kübra ***, Sude ***, Helin *** (Leyla ***, Selcan ***, Erva ***, Ebral **, Zeynep ***,Sevde ***)

KARTEPE MTAL: Ayşe Yılmaz **, Ayşe Nur Eren **, Fatma Sağra ***, Gönül **, Merve ** (Aleyna ***, Esra ***)

İLK YARI SKORU: 1-0

GOLLER: Sude, Ece (2) ve Erva (Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi), (Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)