Gönül Adımları’nın ilk durağı Kocaeli

Gönül Adımları Kocaeli toplantısı The Ness Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman şehrin kanaat önderleri, akademisyenleri, STK Temsilcileri ve dezavantajlı gruplar katılım sağladı.

BİZE ACIMAYIN

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AKP Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Bu kadar akademik kadroyu bir arada görünce insan heyecanlanmadan edemiyor. Kocaeli’de böylesi bir toplantının tertip edilmiş olması bizlere gurur veriyor. Bugün bu toplantının amacı AKP olarak neler yaptığımızı anlatmak değil. Bir arada olduğumuz STK’larla göremediklerimizi, duyamadıklarımızı konuşmak. Ben katılım gösteren herkese ayrı ayrı şükranlarımızı iletiyorum. Bize acımayın, her şeyi söyleyin. Söylenmesi gereken her şeyi masadaki moderatörlerimize söyleyin” diye konuştu.

KOCAELİ BİZE BÜYÜK CESARET VERDİ

Ceyhan’dan sonra kürsüye çıkan Çalık, “Sosyal Politikalarda Gönül Adımları kapsamında Kocaeli’yi dinliyoruz. 16-5 yıldır AKP olarak Kocaeli için elimizden geleni yapıyoruz. Kocaeli güzel desteklerini aldığımız yüce gönüllü bir şehri. Kocaeli liman şehri sanayi şehri bize yüreğini açtı. Yüz ölçümü küçük olsa bile üretim açısından Türkiye’nin önde şehirlerinden. Sadece Türkiye için değil Dünya için de örnek bir şehir. Kocaeli’ye dün akşam geldik. İnsanının güzelliğini bir kere daha gördük. Kocaeli Yuvacık’ta bize bir kere daha merhaba dedi. Bu toplantıyı başlatırken Cumhurbaşkanımızla tüm Türkiye’yi gönül adımlarını atalım dedik. 2001 yılında milletimiz gönüllerini bize atmıştı. Bizde bu adımları pekiştirmek istiyoruz. Kocaeli bize çok büyük cesaret verdi. Biz yerimizi perçinleştirmek adına bu adımları atıyoruz. Attığımız her adım her politikada cümlemizin öznesi insandı. AKP kuruluşunda milletimizin katkısı mayasında Milletimize hizmet vardı” dedi.

MİLLETİMİZİ DİNLEYECEĞİZ

Konuşmalarına devam eden Çalık, “Bugün burada izlediğimiz yolun sonuçlarını öğreneceğiz. Bu toplantı 3 aşamadan oluşuyor; birincisi gözlem raporu, ikincisi anket formları, üçüncü olarak ise siz masalarda konuşacaksınız, moderatörlerimiz dinleyecek. Bunların sonucunda çıkan raporları Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Hanımefendiler beyefendiler bireyin refahı için en önemli etken Devlet. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Ailenin bireyin refahı için yapacakları bizim için çok önemli. İlk eğitim yeri aile. Kadın, çocuk ve aile için tüm önerilerinizi alacağız. Bizim işimiz lakırdı değil. ‘İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın’ ilkesini benimsedik. Bugün buraya ‘Biz gelmedik dava için’ diyorum” ifadelerini kullandı. Toplantı Öznur Çalık’ın konuşmalarından sonra basına kapalı gerçekleştirildi.