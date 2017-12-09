Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:57 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:58 TSİ )

Madde bağımlılarının mesken tuttuğu bina yıkıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu 7 katlı metruk bina belediye ekiplerince yıkıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi’nde bulunan ve 1999 Gölcük depreminden önce öğretmenler ve maliye memurları için lojman olarak kullanılan 7 katlı bir bina yıkıldı. Gölcük Depremi’nden sonra hasar görmesi sebebiyle boşaltılan ve kullanılmayan bina uyuşturucu madde ve alkol kullanıcılarının buluşma noktası haline geldi. Mahallesi sakinleri uzun yılardır binanın yıkılması için şikayette bulundu. Çıkan yıkım kararı sonrası ise belediye ekipleri tarafından metruk bina yıkıldı.

OĞUZ BİLGİ VERDİ

Yıkım sırasında açıklama yapan Körfez Mahallesi Mahalle Muhtarı Oğuz Bayraktar, “1999 depreminde hasar gören makiye ve öğretmenler lojmanının yıkım alanındayız. Daha önce de defalarca yıkılması için bildirmiştik. Nihayet karar verildi ve yıkılıyor şu anda. Daha önceden uyuşturucucu kullananların mesken tuttukları bir binaydı. Şu an yıkımı yapılıyor, teşekkür ediyoruz bizler” dedi.

Bugün 11:57 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Gönül Adımları’nın ilk durağı Kocaeli mask
Gönül Adımları’nın ilk durağı Kocaeli
GKD’den Aslan’a ziyaret mask
GKD’den Aslan’a ziyaret
Hüseyin Üzülmez: Anzer balından kıymetli balımız var mask
Hüseyin Üzülmez: Anzer balından kıymetli balımız var
Emlakçılar destek istedi mask
Emlakçılar destek istedi
Yaralı atmaca emin ellerde mask
Yaralı atmaca emin ellerde
800 bin liralık konak açıldı mask
800 bin liralık konak açıldı
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
Kar geliyor! mask
Kar geliyor!
Sefa Sirmen’e yeni görev mask
Sefa Sirmen’e yeni görev
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım mask
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım

GALERİ

Kültür Okulları’ndan anlamlı şenlik mask
Kültür Okulları’ndan anlamlı şenlik
Kalemin ucuna dünyaları işliyor... mask
Kalemin ucuna dünyaları işliyor...
Bir gazete ile gerçek ailesini arıyor mask
Bir gazete ile gerçek ailesini arıyor
Miting gibi kongre! mask
Miting gibi kongre!
Payitaht’a Kudüs damgası vurdu! mask
Payitaht’a Kudüs damgası vurdu!
İstanbul'da gün doğumu... mask
İstanbul'da gün doğumu...
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR