Madde bağımlılarının mesken tuttuğu bina yıkıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi’nde bulunan ve 1999 Gölcük depreminden önce öğretmenler ve maliye memurları için lojman olarak kullanılan 7 katlı bir bina yıkıldı. Gölcük Depremi’nden sonra hasar görmesi sebebiyle boşaltılan ve kullanılmayan bina uyuşturucu madde ve alkol kullanıcılarının buluşma noktası haline geldi. Mahallesi sakinleri uzun yılardır binanın yıkılması için şikayette bulundu. Çıkan yıkım kararı sonrası ise belediye ekipleri tarafından metruk bina yıkıldı.

OĞUZ BİLGİ VERDİ

Yıkım sırasında açıklama yapan Körfez Mahallesi Mahalle Muhtarı Oğuz Bayraktar, “1999 depreminde hasar gören makiye ve öğretmenler lojmanının yıkım alanındayız. Daha önce de defalarca yıkılması için bildirmiştik. Nihayet karar verildi ve yıkılıyor şu anda. Daha önceden uyuşturucucu kullananların mesken tuttukları bir binaydı. Şu an yıkımı yapılıyor, teşekkür ediyoruz bizler” dedi.