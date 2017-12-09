Maçta ilk 11'ler belli oldu!

Kocaelispor bugün saat 13.30'da Büyükçekmece Tepecikspor ile karşı karşıya gelecek. Galibiyete hasret kaldığımız bu sezonda hedef puanla dönebilmek!
Maçta ilk 11'ler şu şekilde:
B. ÇEKMECE TEPECİKSPOR:
İbrahim Karaca
Ramazan Aydın
Mehmet Arı
Caner Bulut
Recep Metin
Onur Erdem Günel
Semih Mustafa Usta
Pekin Köşnek
Yusuf Atay
Onur Demir
Eray Açıkgöz
KOCAELİSPOR:
Yusuf Şenlik
Fatih Adıgüzel
Kadir Öge
Murat Soner Başak
Kemal Can Aydemir
Gökdeniz Bayrakdar
Sefa Narin
Burak Süleyman
Özgür Sürekçi
Onur Kandöken
Kerem Yıldırım
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz