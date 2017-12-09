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Bugün 12:17 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:28 TSİ )

Maçta ilk 11'ler belli oldu!

Kocaelispor, Büyükçekmece Tepecikspor ile karşılaşıyor.

BÜYÜT

Kocaelispor bugün saat 13.30'da Büyükçekmece Tepecikspor ile karşı karşıya gelecek. Galibiyete hasret kaldığımız bu sezonda hedef puanla dönebilmek!

Maçta ilk 11'ler şu şekilde:

B. ÇEKMECE TEPECİKSPOR:

İbrahim Karaca

Ramazan Aydın

Mehmet Arı

Caner Bulut

Recep Metin

Onur Erdem Günel

Semih Mustafa Usta

Pekin Köşnek

Yusuf Atay

Onur Demir

Eray Açıkgöz

KOCAELİSPOR:

Yusuf Şenlik

Fatih Adıgüzel

Kadir Öge

Murat Soner Başak

Kemal Can Aydemir

Gökdeniz Bayrakdar

Sefa Narin

Burak Süleyman

Özgür Sürekçi

Onur Kandöken

Kerem Yıldırım

Bugün 12:17 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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