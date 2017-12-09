Tepecikspor: 1 Kocaelispor: 0

Kocaelispor’da Teknik Direktör Fatih Kavlak, Karacabey maçında iyi bir görüntü çizen Kemal, Kerem ve Onur Kandöken’e Büyükçekmece maçında 11’de şans verdi. Cezaları sona eren Mert Yavuz ve Ali Keten ile geçen hafta 11’de şans bulan Mehmet Avcı 18’de yer aldı. Dönen cezalılardan Murat Başak ve Sefa 11’de kendine yer buldu.

KAVLAK’IN 11’İ

Teknik adam Kavlak, kalede Yusuf, savunmada Fatih, Murat Başak, Kemal Can, Kadir, önlerinde Kerem ve Özgür, önlerinde Sefa, solda Süleyman, sağda Gökdeniz, forvete yakın ileride ise Onur tertibi ile takımı sahaya dizdi. Ofans hattı her maç olduğu gibi bu maçta da sık sık yer değiştirdi.

KAHROLSUN İSRAİL!

Kocaelispor ile Büyükçekmece Tepecikspor maçına iki takım futbolcuları “Kudüs Kırmızı Çizgimizdir” yazılı pankartla çıktı. Hem Kocaelisporlu hem de Tepeciksporlu taraftarlar maç boyunca “Katil” İsrail’i protesto etti.

ESKİŞEHİRSPOR’A DESTEK

Kocaelispor taraftarı Büyükçekmecespor maçının 26. dakikasında Eskişehirspor’a destek pankartı açtı. İstanbul deplasmanında Kocaelispor’un 12. adamı olan taraftar “Eskişehirspor Yalnız Değildir” diyerek Kırmızı Siyahlı kulübe zor günlerinde manevi katkı verdi.

DURAN TOPTAN YEDİK

İlk yarıda silik bir futbol ortaya koyan Kocaelispor pozisyon bulamazken golü eski Derincesporlu Onur Demir’den yedi. Kullanılan kornerde uzak kale direğinde kendini unutturan Onur’un kafa vuruşunda top Yusuf’un solundan ağlara gitti. Onur attığı golden 5 dakika sonra sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

TARAFTARA YİNE TAM NOT

Her deplasmana olduğu gibi 160 kilometre uzaklıktaki Büyükçekmece deplasmanına da çıkarma yapan Kocaelispor taraftarı kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Son derece coşkulu olan 12. adam maç boyunca desteğini kesmedi. Rüzgarlı ve serin havada Yeşil Siyahlıların coşkusu görülmeye değerdi.

EVİNE SON 4 MAÇINI KAZANAN TAKIM İLE OYNADIK

Kocaelispor’un dünkü rakibi Büyükçekmece Tepecikspor sahasındaki son 4 maçını kazanmanın morali ile Kocaelispor karşısına çıktı. Adliye spor (3-0), Uşakspor (1-0), Karaköprü Belediye (1-0) ve Arsinspor’u (2-0) mağlup eden İstanbul temsilcisi maç öncesi hayli iddialı görünüyordu.

SUNİ ÇİMDEKİ 5. MAÇIMIZDI

Kocaelispor bu sezon 5. kez suni çimde maça çıktı. Yeşil Siyahlılar suni çimde oynanan 4 maçta 2 beraberlik 2 de yenilgi aldı. Bu maçlar Sultanbeyli (1-1), Tekirdağspor (1-0), Cizrespor (2-0), Kızılcabölükspor (1-1) maçlarıydı. Kocaelispor, Büyükçekmece maçında hem 10 maçın ardından kazanmak, hem de suni çim kabusuna son vermek için sahaya çıktı.

B. TEPECİKSPOR: 1KOCAELİSPOR: 0

STAT: Avcılar ATATÜRK

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder***, Muhammed Oğuzhan Öztaş***, Mesut Hakalmaz***

B. TEPECİKSPOR

1 İBRAHİM KARACA**

4 RAMAZAN AYDIN***

10 MEHMET ARI**

(Dk. 77 MERT ÖNER*)

12 CANER BULUT***

14 RECEP METİN**

16 ONUR ERDEM GÜNEL**

17 MUSTAFA USTA**

18 PEKİN KÖŞNEK**

19 YUSUF ATAY***

22 ONUR DEMİR*

(Dk. 25 ONUR CENİK**)

73 ERAY AÇIKGÖZ***

YEDEKLER

99 MURAT COŞKUN

20 FIRAT BOZKURT

38 SAMİ GÖKTEKE

61 PATRICK OSMAN ÜÇÜNCÜ

92 UFUK ÖZBEK

KOCAELİSPOR

35 YUSUF ŞENLİK*

2 FATİH ADIGÜZEL**

3 KADİR ÖGE**

4 MURAT SONER BAŞAK**

5 KEMAL CAN AYDEMİR**

7 GÖKDENİZ BAYRAKDAR*

(Dk. 74 İSHAK KURT*)

8 SEFA NARİN*

10 BURAK SÜLEYMAN**

14 ÖZGÜR SÜREKÇİ*

(Dk. 60 BURAK ÖZBAKIR*)

77 ONUR KANDÖKEN*

99 KEREM YILDIRIM**

(Dk. 57 MERT YAVUZ*)

YEDEKLER

1 CAN EMRE YÜCEL

18 ONUR ÖZTONGA

19 MEHMET AVCI

50 ALİ KETEN

GOL: Dk. 19 Onur Demir (Tepecik)

SARI KARTLAR: Dk. 32 Mehmet Arı, Dk. 33 Yusuf Atay, Dk. 57 Pekin, Dk. 81 Caner (Tepecik) Dk. 84 Fatih (Kocaelispor)

DAKİKALAR:

0' Maç Kocaelispor'un vuruşuyla başladı.

10' Maçta ilk 10 dakika geride kaldı... Her iki takımda kontrollü bir fotbol oynuyor. Stat çevresinde aşırı rüzgar var. Her iki takım da rüzgardan çok olumlu etkileniyor.

GOL!

19' Büyükçekmece Tepecikspor 1-0 öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda arka direkte top, Onur Demir'in kafa vuruşu sonucunda ağlara gitti.

30' Kocaelispor yediği golden sonra reaksiyon gösteremiyor. Maçta henüz pozisyonu yok! Büyükçekmece takımı da kontrollü bir futbol sergiliyor.

25'Sakatlanan Onur Demir çıktı yerine Onur canik girdi.(Tepecik)

39' Büyükçekmece mutlak bir gol kaçırdı. Yusuf Atay'ın şutunda top kaleci Yusuf'u geçti. Gol çizgisi üzerinden Kemal topu uzaklaştırdı.

İlk yarı sona erdi.

Kocaelispor'un ilk yarıda pozisyonu yok. Topu hücum bölgesine taşımakta büyük sıkıntı yaşayan takım için ilk yarı pek de iyi geçmedi.

55' İkinci yarıda 10 dakika geride kaldı. İki takım da orta sahada pozisyon bulmaya çalışıyor. Net sayılabilecek bir pozisyon yok.

57'Kocaelispor'da Mert girdi Kerem çıktı.

57' Büyükçekmece sarı kart: Pekin

60' Kocaelispor’da Özgür çıktı, Burak Özbakır girdi.

70' Kocaelispor pozisyon arayışlarında... Savunmayı iyi yapan Tepecikspor, Kocaelispor'u tehlikeli alanlara yaklaştırmıyor.

74' Kocaelispor'da Gökdeniz çıktı, İshak girdi.

77'B. Çekmece'de ise Mehmet Arı çıktı, Mert Önder girdi.

84'B.Çekmece'de Caner sarı kart gördü. Kocaelispor’da Fatih sarı kart gördü. Böylece gelecek haftaki maçta cezalı duruma düştü.

Kocaelispor'da taraftarlar Teknik Direktör Fatih Kavlak'ı istifaya davet eden tezahüratlar yaptı. Taraftar sahaya sırtını dönerek oynanan futbolu protesto etti.

Büyükçekmece'de Mert'in şutunu Yusuf son anda tokatlayarak kornere gönderdi. Maçın hakemi oyuna 5 dakika ilave etti.

90+5'Maç sona erdi. Kocaelispor bu hafta da kaybetti...