Öğle saatlerinde, Darıca'da bulunan bir cam elyaf fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada bulunan görevlilerin haber vermesi üzerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil ekibi fabrikaya geldi. Fabrikadan dumanlar yükselirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı. Yangında, yaralanan olmadığı bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 13:06 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:59 TSİ )
Darıca'da fabrika yangını!
Darıca'da bulunan cam elyaf fabrikasında çıkan yangın korku yarattı.
Bugün 13:06 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz