Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:15 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 13:16 TSİ )

Sipariş ettiği mont yerine geleni görünce şok geçirdi!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Cemil Mesut, istediği mont ve ayakkabıyı bir internet sitesi üzerinden ucuza almak isterken dolandırıldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cuma Mahallesi’nde ikamet eden Cemil Mesut isimli vatandaş, almak istediği tanınmış bir markanın ayakkabı ve montunun bir internet sitesinde normal fiyatının çok altında satıldığını görünce almak istedi. “Ürünümüz sınırlı sayıda” yazısını gören ve fırsatı kaçırmak istemeyen Mesut, hemen ürünü satın almak için sipariş verdi. Sipariş ettiği ürünleri iki gün sonra kargodan teslim alan Cemil Mesut, paketten çıkan ürünler ile internet sitesinden sipariş ettiği ürünlerin aynı olmadığını, gelen ürünlerin sahte olduğunu gördü.

"FİYATI ÇOK UYGUN GELDİ"

Aldığı ürünleri geri iade iade etmek istediğini ancak muhatap olacak kimseyi bulamadığını söyleyen Cemil Mesut, “İnternet sitesi üzerinde bir bot ve mont kombin olarak satılıyordu. Fiyatı bana uygun geldi, çok da hoşuma gitti ürünler ve sipariş vermeye karar verdim. Ürünler sipariş verdikten 4 gün sonra elime geçti. Yalnız şöyle bir durumla karşılaştım; gelen ürünlerin beğendiğim ürünlerle hiçbir alakası yoktu. Bedeni dahi almak istediklerimle aynı olmayan iki tane ürün geldi. Almak istediğim mont yerine yağmurluk, almak istediğim 43 numara bot yerine ise 38 numara bir spor ayakkabı geldi. Ürünü alırken kargocuya paketin içindekileri görüp göremeyeceğimi sordum. Kargocu ise paket açıldıktan sonra geri alamayacağını ifade etti. Ben de kurallarına saygı duydum ve ödemesini yaparak paketi teslim aldım. Paketi açtığımda ise ürünlerin sahte olduğunu gördüm. Aldığım sitenin telefon numaraları aradım. Fakat telefon numaralarıma cevap vermediler ve ben şu anda mağdurum” dedi.

Bugün 13:15 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Uygulamada esrar ele geçirildi mask
Uygulamada esrar ele geçirildi
Kamyon 10 metreden aşağı uçtu! mask
Kamyon 10 metreden aşağı uçtu!
Beton mikserinin çarptığı kadın öldü mask
Beton mikserinin çarptığı kadın öldü
Kocaeli'de ByLock operasyonu: 9 gözaltı mask
Kocaeli'de ByLock operasyonu: 9 gözaltı
Torbacılara operasyon: 3 kişi tutuklandı mask
Torbacılara operasyon: 3 kişi tutuklandı
Kudüs kararı Kocaeli’de İsrail ve ABD bayraklarını yaktırdı mask
Kudüs kararı Kocaeli’de İsrail ve ABD bayraklarını yaktırdı
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
Kar geliyor! mask
Kar geliyor!
Sefa Sirmen’e yeni görev mask
Sefa Sirmen’e yeni görev
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım mask
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım

GALERİ

Ramazan ile Melek dünya evine girdi mask
Ramazan ile Melek dünya evine girdi
Büyükçekmece Kocaelispor maçından kareler mask
Büyükçekmece Kocaelispor maçından kareler
Kültür Okulları’ndan anlamlı şenlik mask
Kültür Okulları’ndan anlamlı şenlik
Kalemin ucuna dünyaları işliyor... mask
Kalemin ucuna dünyaları işliyor...
Bir gazete ile gerçek ailesini arıyor mask
Bir gazete ile gerçek ailesini arıyor
Miting gibi kongre! mask
Miting gibi kongre!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR