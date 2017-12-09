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Bugün 13:17 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:13 TSİ )

CHP'liler salonu terk etti!

CHP İzmit 4'ncü Olağan İlçe Kongresi miting havasında başlamasına rağmen sönük bitti.

Partililer, il maşkanı ve milletvekilleri henüz yönetim listesi okunmadan salondan ayrıldı. İl Başkanı Sarıbay, Çayırova'da yapılacak ilçe kongresine katılmak için salondan ayrılırken Milletvekilleri ise İstanbul'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis toplantısına katılmak için salondan ayrılmak durumunda kaldı. CHP eski vekili Bekir Yurdagül “Vekillerimiz ve İl Başkanımız işleri oldukları için gittiler fakat İzmit bu şehrin en önemli kongresi. Partililerin eleştirilerinin bu salonda dinlenmesi gerekli” dedi. Partililer salonu terk etti geriye Hasan Gemici Spor Salonu'nda boş koltuklar kaldı.

Bugün 13:17 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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