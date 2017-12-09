Nusretiye’nin işi hiç kolay değil!

Süper Amatör Futbol Ligi A Grubu’nda, yarın birbirinden zorlu maçlar var. Lider Nusretiye’nin rakibi, Play-Off kovalayan Arapçeşmespor olacak. Beylikbağı Stadı’ndaki maç saat 5’te başlayacak. Maçta Mesut Punar düdük çalacak. Yine çok zor geçmesi beklenen bir maç da Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. İlk 4 iddiası olan Kocaeli Güneşspor, düşmeme mücadelesi veren Hereke Yıldızspor’u konuk edecek. Saat 4’te başlayacak maçı Kadir Yılmaz yönetecek.
DERBENT ÇINARLI İLE KAPIŞIYOR
Geçtiğimiz hafta Hereke Yıldız karşısında yenilgi alan Çınarlıspor’un rakibi Derbent olacak. Derince Suni Çim Stadı’ndaki maç saat 5’te başlayacak mücadeleyi Coşkun Topçu yönetecek. Gebze’de çekişmeli bir maç var. Diliskelesi ve Denizliköyü arasındaki maç Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda oynanacak. Saat 3’te başlayacak olan maçı Mehmet Bahar yönetecek. Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Tavşantepespor, son sıradaki SekaDoğanspor ile Cephanelik Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Efe Ünüvar’ın yöneteceği maç da saat 4’te başlayacak.
GÜNÜN PROGRAMI:
SAAT MAÇ STAT HAKEM
17.00: Nusretiyespor -Arapçeşmespor Beylikbağı Mesut Punar
16.00: Kocaeli Güneş - Hereke Yıldız Kağıtçı Kadir Yılmaz
17.00: Çınarlıspor - Derbent Derince Suni Coşkun Topçu
15.00: Diliskelesi–Denizliköyü Tavşancıl Mehmet Bahar
16.00: Tavşantepespor - SekaDoğan Cephanelik Efe Ünüvar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz