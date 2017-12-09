CHP İzmit İlçe 4’ncü olağan kongresi neredeyse tamamlandı ancak mevcut başkan Mehmet Ümit Küçükkaya’nın listesi hala divana teslim edilemedi. İddialara göre, partililerin yönetime girme konusunda çekişme yaşadığı gelen kulisler arasında...
Bugün 13:49 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:53 TSİ )
CHP'de yönetime girme çekişmesi!
CHP İzmit'te yönetim listesi hala belli olmadı.
Bugün 13:49 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz