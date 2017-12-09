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İlk yerli otomobil motoru üretildi

57 yıl önce Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan Devrim’in motor bloğunu üreten Sivas, milli otomobile de ev sahipliği yapmaya aday.

Türkiye’nin ilk yerli otomobili olarak bilinen Devrim’in 1961 yılında motor bloğu, Sivas’ta bulunan, yerli yük vagonu üreten TÜDEMSAŞ’ta üretilmişti. Devrim’de seri üretime geçilmemiş olsa da ilk yerli otomobilin motor bloğu kalıbı halen TÜDEMSAŞ’ın müzesinde sergileniyor. Milli otomobil motor üretiminde Türkiye’de 57 yıllık tecrübeye sahip olan Sivas şimdide, demir madenleri, demir çelik üretim fabrikası, dünya ya otomobil mili ihraç eden sanayisi ve Türkiye’nin askeri açıdan en güvenli yeri olması özellikleri ile yeni yerli otomobil üretimine ev sahipliği yapmak istiyor.

EN UYGUN İL: SİVAS

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Osman Yıldırım, Sivas’ın yerli otomobil üretimi için en uygun il olduğunu belirterek, “Ülkemizin gündeminde olan yeli otomobilin Sivas’ta üretimi noktasında Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz. Bu yatırımı yapacak bey babayiğit özel şirketlerden oluşuyor. Özel sektöre devletin fazla karışmayacağının farkındayız ama sayın Cumhurbaşkanımızın referans olması halinde yerli otomobil konusunda Sivas’ta da yatırım yapılabilir. Sivas gerekli alt yapıya sahiptir. Bu potansiyeli var. Türkiye’nin en hazır illerinden birisidir. Türkiye’nin ilk yerli otomobilinin motor aksamı Sivas’ta TÜDEMSAŞ’ta üretilmişti. Metal sanayisinde ki tecrübesi ve sahip olduğu potansiyel ortada. Bu konuda bilgi birikimi alt yapımız var. Her şeyden önemlisi Sivas Türkiye’nin merkezindedir. Stratejik ve güvenlik açısından önemli bir noktadadır” dedi.

Bugün 14:01 TSİ İHA Sivas- Ekonomi

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