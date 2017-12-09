Doğantepe, davet ediyor

Kulübü ayakta tutmak için büyük bir çaba sarf eden Doğantepe ekibinde Başkan Ertan Demirhan ve yönetim kurulu açıklama yayımladı

KOCAELİ FUTBOLUNA KATKI SUNUYORUZ

Doğantepe Spor Kulübü olarak geçen sezon tarihimizde bir ilki gerçekleştirdik ve adımızı Bölgesel Amatör Lig’e yazdırdık. Yeni sezon öncesi de temsil ettiğimiz ilçemizin adını resmi olarak kulübümüz ile birleştirdik ve BaşiskeleDoğantepe Spor Kulübü olarak Kocaeli futboluna katkı sunmaya devam ediyoruz.

TARİHİ YAZMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Kulübümüzün öncelikli hedefi Başiskele, Kocaeli, ülkemiz futboluna ahlaklı ve yetenekli sporcular kazandırmaktır. Doğantepe köyümüzün halkı ile birlikte bu şiardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Başiskele Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Ayaz Bey’in himayesinde geçen yıl tarih yazan kulübümüzün yeni sezon sonunda da tarih yazmaya devam etmesini arzu etmekteyiz.

GÜCÜMÜZ BİR YERE KADAR YETER

Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu’nda BAL takımlarına yol yardımı dışında hiçbir destek verilemiyor. Yarı profesyonel olan deplasmanlı ligde en iyi şartları takımımıza sağlamaya çalışıyoruz. Peşinatlar dışında her maç için maç başı, prim ve diğer giderlerimiz oluyor. Bizlerin de gücü bir yere kadar yetiyor. DoğantepesporKulübü olarak imece bir şekilde kendi aramızda topladığımız paralarla da masrafları karşılamaya gayret ediyoruz. Başiskele halkının ve idarecilerinin kulübe olan katkısının artmasını bekliyoruz.

HÜSEYİN AYAZ BAŞKANIMIZI DA BEKLİYORUZ

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta 11 maç sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 yenilgimiz var. Lider Gebzespor ile aramızdaki puan farkı üç. Bu hafta sonu rakiplerimiz zor maçlara çıkacak. Bizim de rakibimiz Sapanca Gençlik Spor olacak. Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin Ayaz’ı, ilçemizin değerli büyüklerini, siyasilerini, spor adamlarını ile tüm Başiskeleve Kocaeli halkını bu Pazar günü saat 14’te başlayacak olan önemli maça davet ediyoruz.