CHP İzmit’te Küçükkaya güven tazeledi

CHP İzmit İlçe Örgütü’nün 4’ncü olağan kongresi Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Mehmet Ümit Küçükkaya, tek liste ile seçime girdi. 417 delegenin oy kullanma hakkı bulunan kongrede ayrıca 17 ilçe yöneticisi ve 159 il delegesi belirlendi. İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün divan başkanlığını yaptığı kongrede divan yardımcılığını ise Veli Beyaztaş ve Umur Bakkal üstlendi. Divana sunulan önerge ile kongrenin blok liste olması oy çokluğu ile kabul edildi.

SALON DOLDURULAMADI

Salonun girişinde “Yerelde ve Genelde İktidar Kongresi” yazılı büyük bir pankart asılan kongrede Üniversite Komisyonu Öğrencileri “Hak, Hukuk, Adalet” sloganları ile salonu giriş yaptı. Kongrede Mustafa Kemal Atatürk, 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genel Başkan Deniz Baykal, DSP merhum Genel Başkanı Bülent Ecevit, eski İzmit Belediye Başkanı merhum Leyla Atakan’ın posterleri ve CHP bayrakları ile süslendi. Ayrıca kongrede Dinay Koçak mini konser verdi. Küçükkaya geçtiğimiz haftalarda büyük bir iddia da bulunarak CHP İzmit İlçenin 4. Olağan Genel Kuruluna en az 2 bin 500 kişinin katılacağını dile getirmişti. Salondaki boşluklar ise dikkatlerden kaçmadı.

PARTİLİLER ERKENDEN GİTTİ

CHP İzmit 4'ncü olağan İlçe kongresi miting havasında coşkulu başlamasına rağmen sönük bitti. Partililer, İl Başkanı ve milletvekilleri henüz yönetim listesi okunmadan salondan ayrıldı. İl başkanı Çayırova'da yapılacak ilçe kongresine katılmak için salonu terk ederken, Milletvekilleri ise İstanbul'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis toplantısına katılmak için salondan ayrıldı. Durumu eleştiren CHP eski vekili Bekir Yurdagül “Vekillerimiz ve İl Başkanımız işleri oldukları için gittiler fakat İzmit bu şehrin en önemli kongresi. Partililerin eleştirilerinin bu salonda dinlenmesi gerekli” dedi. Partililer salonu yavaş yavaş terk etti ve kongrede geriye Hasan Gemici'de boş koltuklar kaldı.

GENİŞ KATILIM

Büyük bir coşkuyla gerçekleşen kongreye CHP Mililetvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, İzmit İlçe eski Başkanı Selman Yıldırım, eski Milletvekiller Sefa Sirmen, Erol Köse, Mehmet Hilal Kaplan, Hurşit Güneş, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Türk Ocakları Başkanı Yücel Alpay Demir, Türk Eğitim Sen Başkanı Yaşar Şanlı, Eğitim İş Sendikası Başkanı Emine Çalık, eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker, ADD Yahyakaptan Şube Başkanı Yakup Gökçe, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

“2019’A HAZIR OLARAK GİRECEĞİZ”

Kongrede açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP Milletvekili Haydar Akar, “İlk kez kongrelerimiz zamanında yapılıyor. Bunun bir nedeni var. Nedeni 2019’a hazır olarak gireceğiz. Bu kongreleri yapmadan önce mahallelerde delege seçimleri yaptık. Partimiz demokrasi ile kucaklaşmış durumda. Daha önce ön seçim yapılamasa da bu süreçte ön seçim yapılacak. 2019 bizim için ve Türkiye için çok önemli. Çünkü faşizmin ayak sesleri kulaklarımızı tırmalamaya başladı” dedi.

“REFERANDUMDA UMUTLARIMIZ YEŞERDİ”

Adalet Yürüyüşü’nü bıçak kemiğe dayandığı için yaptık diyen Akar, “2019 da seçimi almak için bireysel önceliklerimizi bir kenara koyup STK’lar ile birlikte tek adam diyenlere karşı hak hukuk adalet diyerek birleşmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde yerelde ve genelde başarılı oluruz. İzmit çok önemli. Referandumda başarılı bir sonuç aldık. Bu bizim umutlarımızı yeşertti. Bu kongre onun için çok önemli. Demokrasiyi tekrar inşa edeceğiz” diye konuştu.

“CHP’NİN MEHMETÇİĞİYİM”

Akar’ın ardından konuşan mevcut başkan Mehmet Ümit Küçükkaya, “Ben 11 yaşında seçim bürosu açan bir genç coşkusu ile selamlıyorum. Bugün burada bulunan ve seçimi kaybettiği için ağlayan kardeşlerim için buradayım. Ben burada Leyla Atakan, Erol Köse, Sefa Sirmen’in İzmit’teki taşıyıcısı olarak bulunuyorum. Ben burada Hurşit Güneş, Mehmet Hilal Kaplan, Tahsin Tarhan, Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar’ın yol arkadaşları olarak bulunuyorum. Kısaca ben burada Cumhuriyet Halk Partisi’nin Mehmetçiği olarak bulunuyorum” şeklinde konuştu.

“AKP’Yİ KARİKATÜR İLE KAVGA ETTİRDİK”

Konuşmasına devam eden Küçükkaya, “CHP bu yeni sistemde yeni bir tavır ve siyaset anlayışında olmak zorunda. Artık herkesi kucaklamak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Düzenin bozulması korkusu, seçmeni AKP’ye yönlendirmektedir. İzmir, Kadıköy, Aydın, Beşiktaş gibi kentler solcu geçmişleri ile değil demokrasi ile öne çıkan kentlerdir. Referandum sürecinde solun tüm renklerinin katılımıyla ilçe binasında yol haritası çıkarttık. Referandum’da İzmit parladı. Parti arasında burun kıvıranlar olsada Hayrettin İbrahim Bulut’un desteği ile sosyal medya fenomeni oldu. AKP’yi bir karikatür karakteriyle kavga ettirdik” ifadelerini kullandı.

SALON AYAKTA ALKIŞLADI

İzmit ile ilgili bir sorun yok hedefimiz seçimde Büyükşehir’i almak olmalıdır diyen Küçükkaya, “Altını çize çize iddia edeceğimiz iddia bu olmalı. Biz kim aday olacak konusuna takılmayıp seçimlerin alt yapısına göre çalışmalıyız. Eğer kendimizi överken cömert, yererken ciddi olmazsak inanın hedefe ulaşamayız. AKP’den kurtulmak için inanın bir mevsim kadar yakın. Ayağa kalk Kocaeli, ayağa kalk İzmit, en çok size güveniyorum gençler ayağa kalkın” diyerek sözlerini sonlandırdı. Küçükkaya’nın konuşmasının ardından salon Küçükkaya’yı ayakta alkışladı.

“FETÖ’YÜ SİZ PALAZLANDIRDINIZ”

Küçükkaya’nın ardından konuşan İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise, “Daha önce görev yapan ve beraber çalışanlardan mutlu olduğum kardeşlerime teşekkür ediyorum başarılar diliyorum. Ülkenin durumu iyi değil. Daha önce FETÖ olayı vardı, Reza olayı vardı şimdi de Kudüs olayı çıktı. Biz daha önce FETÖ için F tipi yapılanma derken, FETÖ elimi tuttu bir hafta elimi yıkamam diyen kişi bugün Kocaeli Milletvekili. FETÖ’yü siz palazlandırdınız bunun sorumlusu sizsiniz. Reza Sarraf hilebazından rüşvet alan 4 bakanı aklayan AKP oldu. En son aşama Kudüs olayı oldu. Müslümanlar arasına nifak sokuyorlar. Biz Kudüs’ün başkent olmasına karşıyız” dedi.

“EĞER TEKRAR ADAY OLURSAM İZİN VERMEYECEĞİM”

Sarıbay, “Hedefimiz 50+1 almak. Eğer alamazsak ne kendimi ne partimi başarılı saymam. Kendi evimizde dargınlığı, husumeti ortadan kaldırmak, birbirimizi sevmek ve saymak gerekiyor. Bazı zamanlar parti içinde anlaşamayabiliriz bunlar olabilir. Parti içinde hiç kimsenin kimseye husumet beslememeli, dedikodu yapmamalı, sosyal medyada CHP’nin kötü haberlerini paylaşmamalı. Eğer aday olursam başkan seçilirsem bir daha bunları yaptırmayacağıma söz veriyorum” açıklamalarında bulundu.

KÜÇÜKKAYA’NIN LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:

İlçe Yönetimi:

Hasan Akbulut, Pınar Albeni, Tülin Alkan, Harun Arıcan, M.Arda Başaran, Mehmet Baştan, Mehmet Baştürk, Osman İlhan Cebeci, Erkan Çakar, Çağdaş Engin, Dalistan Filiz, Mehmet Nazım Gençtürk, Dilşat Hasret Haczeyni, Ali Kuzu, Hande Sarıgülle, Mihdiye Satıcı

İl Delegeleri:

Şebnem Acar, Hüsemettin Akar, Fatma Akbulut, Ömer Akın, Yeşim Akpınar, Koray Akşaç, Ekin Akyollu, T.Metin Alan, Ersin Albayrak, Ali Aldemir, Rıtvan Alkan, Servet Alparslan, Hatice Altıntaş, Duygu Arduç, Ergün Aşkın, Mehmet Ataç, Buse Atilla, Cavit Ayaz, Umur Bakkal, İsmail Bal, Orhan Balcı, Semra Başlak, Selvi Beyhan, Orhan Bozkurt, Güneş Burmaz, Kemal Ata Cengiz, Temel Çağlayan, Şule Çakar Meltem Çaklılı, Şenol Çalım, Sadiye Çelebi, Hasan Çelik, Sadun Çetin, Necdet Çetinak, Abdurrahman Çınar, Bedri Çiftçi, Bülent Çoban, Sami Çolak, Necati Dalkıç, Oya Donat, Serap Doyraner, Mahir Dönmez, Bayram Durmuş, Nilgün Düzen, Yağmur Ediş, Musa Kazım Ejderoğlu, Ayşen Ekmen, Sami Adem Elbaş, Meltem Er, Didem Erdem, Hikmet Erenkaya, Murat Erinç, İsmail Erkul, Ayla Ertan, Olgu Gencer, Keramettin Gençtürk, Selçuk Göğdemir, Fikret Gökmen, Hamiyet Göksu, Birgül Göksü, Mert Gövez, M.Hüseyin Güçlükaş, Ziver Gül, Alaattin Gül, Gülçin Günay, Doğukan Yılmaz Gürol, Murat Güven, Sema Hacıoğlu, Aysun Hacıoğlu, Dilşah Hasret Haczeyni, Selahattin Harata, Gürkan Hasançebi, Şükrü Haydar Paşa, Ramazan Hoşgör, Dilan İncesu, Nurican İşiaktır, Mustafa Kahraman, İsmail Kamış, İsmet Kanık, Muhit Kanko, Aysel Karabıyık, Bülent Karagöz, Faize Karakuş, Ali Kargı, Gülşen Kavas, Aslı Kavas, Mihriban Kavurmacıoğlu, Hatice Kaygusuz, Oya Keleş, Nazlıcan Kılıç, Ali Kamer Kılıçdaroğlu, Ayla Komza, Kenan Konca, Saffet Koşar, Uğur Koştur, Sevgi Koyun, Hasbi Kösemen, Duygu Kula, Servet Kulaksız, Ömer Kurtaş, Merih Kuruçelik, Ali Kuyumcu, Nazmi Küçükosmanoğlu, Engin Kültür, A.Hale Meriç, Şuayip Muti, Ruhan Odabaş, İlker Özben, Engin Özcan, Cengiz Özcan, Sevim Özen, Şule Özen, Özcan Özer, Remzi Özkan, Yasin Pektaş, Mustafa Pektaş, Remzi Polat, Birol Sağlam, Özgür Sarıca, Yasemin Satış, Alparslan Seymen, Arzu Sirmen, Tamer Solakoğlu, Mehmet Solakoğlu, Hikmet Soylu,Coşkun Sunar, Emre Şen, Süleyman Şen, Naim Taş, Yakup Temel, Fehmi Timur, Fikret Toker, Nuri Top, Şenay Topuz, Zihni Tosun, Erol Tuğral,Gökhan Turan, Neziha Türk, Ergin Türkdoğan, F.Yavuz Ulugün, İlker Ulusoy, Ercan Umutlu, Erhan Uysal, Türkan Uysal, Hacı Ahmet Uzun, Emine Yağcı, Naciye Yaka, Ferdi Yalın, Durmuş Ali Yalnız, Güneş Yaşar, Nezhanım Yazar, Selman Yıldırım, Canan Yıldızhan, Rafet Yıldızlı, Bekir Yurdagül, Mustafa Zengin, Leyla Zorlu.