Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde11 Aralık 2017 Pazartesi günü ameliyat olacakbir hastaya AB RH Pozitif (+) kan gerekmektedir. Kan vermek isteyenler Metin Düzgün ile iletişime geçebilirler: 0532 244 61 77
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Acil kana ihtiyaç var!
Bugün 14:21 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz