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Bugün 14:21 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 14:23 TSİ )

Acil kana ihtiyaç var!

Acil kana ihtiyaç var!

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde11 Aralık 2017 Pazartesi günü ameliyat olacakbir hastaya AB RH Pozitif (+) kan gerekmektedir. Kan vermek isteyenler Metin Düzgün ile iletişime geçebilirler: 0532 244 61 77

Bugün 14:21 TSİ - Sağlık

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