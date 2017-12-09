Dikkat! 4 ilçede elektrikler kesilecek!

12.12.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Serinlik Köyü,
13.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Kılıçarslan Mah.,
13.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Hacı Haliller Mah.,
13.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kaynarca Köyü, Hakaniye Köyü,
13.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Atalar Mah.,
13.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Çubukluosmaniye Köyü,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz