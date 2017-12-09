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Dikkat! 4 ilçede elektrikler kesilecek!

Bölgemizin elektrik dağıtım firması SEDAŞ, planlı elektrik kesintilerini bildirdi.

12.12.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Serinlik Köyü,

13.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Kılıçarslan Mah.,

13.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Hacı Haliller Mah.,

13.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kaynarca Köyü, Hakaniye Köyü,

13.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Atalar Mah.,

13.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Çubukluosmaniye Köyü,

Bugün 14:26 TSİ - Gündem

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