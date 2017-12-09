Spor Lisesi çok farklı: 5-0

Liseler Arası Genç Erkekler Futbol Grup ikinci maçında Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi ile Yıldız Entegre MTAL ile Derbent Stadı’nda karşı karşıya geldi. Spor Lisesi’nin maç boyunca üstün bir futbol ortaya koyan Spor Lisesi mücadeleden 5-0 galip ayrıldı 2’de 2 yaparak gruptan çıktı. Spor Lisesi ilk maçında Kartepe MTAL’yi 4-1’lik skorla mağlup etmişti. Ali KÖKSAL