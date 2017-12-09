Liseler Arası Genç Erkekler Futbol Grup ikinci maçında Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi ile Yıldız Entegre MTAL ile Derbent Stadı’nda karşı karşıya geldi. Spor Lisesi’nin maç boyunca üstün bir futbol ortaya koyan Spor Lisesi mücadeleden 5-0 galip ayrıldı 2’de 2 yaparak gruptan çıktı. Spor Lisesi ilk maçında Kartepe MTAL’yi 4-1’lik skorla mağlup etmişti. Ali KÖKSAL
Bugün 14:31 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:34 TSİ )
Spor Lisesi çok farklı: 5-0
Spor Lisesi çok farklı: 5-0
Bugün 14:31 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz