Kocaeli Birlik 6 puanlık maça çıkıyor

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’taki temsilcimiz Kocaeli Birlikspor yarın saat 13.30’da, Tuzla Belediye Sahası’nda Tuzlaspor’a konuk olacak. Cuma günü yaptığı teknik-taktik antrenmanın ardından kampa giren Kırmızı-Beyazlılar bu sabah günü-birlik olarak Tuzla’ya gidecek. Temsilcimiz zorlu 90 dakikadan 3 puan çıkarmak için ter dökecek.
RAKİBİYLE OYNUYOR
15 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 8 puan toplayan ancak aldığı ceza nedeniyle 3 puanı silinince 5 puanı kalan Birlikspor, puantajda 17.sırada, yani düşme hattında bulunuyor.Temsilcimiz, 15 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 10 puan toplayan ve 16.sırada bulunan Tuzlaspor’u evinde yenerek puan farkını düşürmek istiyor.
3 OYUNCU SINIRDA
Kocaeli Birlikspor’da tedavisi süren Emrecan Yıldızhan’ın oynayıp oynamayacağı maçtan önce belli olacak. Başka sakat ya da cezalı oyuncusu olmayan Kırmızı-Beyazlılar’da 3 oyuncu da sarı kart sınırında bulunuyor. Berat Aydın, Emirhan Subaş ve Onur Behiç Özalgan, maçta sarı kart görmesi halinde son hafta oynanacak Bodrumspor maçında forma giyemeyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz