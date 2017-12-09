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‘Lider-sever!’ Darıca Ordu’ya kenetlendi

Lider ve namağlup takımları devirerek rakiplerini hüsrana uğratan Darıca Gençler Birliği, yarın Yeni Orduspor’a da aynı tarifeyi uygulayarak, rakibini liderlik tahtından indirmek istiyor.

Yarın lider Yeni Orduspor’u ağırlayacak olan Darıca Gençler Birliği, kritik karşılaşmaya 3 puan parolasıyla hazırlandı. Zorlu maçı kazanarak rakibiyle puanlarını eşitlemek isteyen sarı-yeşilliler, bu sezon zor gözüken maçlarda ortaya koyduğu futbol ve aldığı skorlara güveniyor. Darıca’ya lider olarak gelen Ankara Demir ve Turgutluspor ile namağlup Tire 1922 Spor’u devirerek rakiplerini hüsrana uğratan sarı yeşilliler, aynı tarifeyi Yeni Orduspor’a uygulayarak, rakibini tahtından indirmek istiyor. Kritik maç öncesinde taktiksel bir çalışma gerçekleştiren sarı-yeşilli ekipte teknik Sorumlu Uğur Balcıoğlu oyuncularına 3 puanın şifrelerini verdi.

Bugün 14:37 TSİ - Spor

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