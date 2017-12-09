1.Küme Futbol Ligi’nde bugün 8 maç oynanacak

C Grubu’nda Akmeşespor, D Grubu’nda Yuvam İzmitspor haftayı bay geçirecek… İşte günün analizi!

GEBZE KİRAZPINAR-DERİNCE BİRLİKSPOR (17.00 METİN OKTAY STADI)

1. Küme C Grubu’nda lider 20 puanlı Gebze Kirazpınar evinde 7. sırada 11 puanlı Derince Birlikspor’u konuk edecek. Maç Metin Oktay Stadı’nda. 17.00 başlayacak karşılaşmayı Gökmen Ortak yönetecek.

KARAMÜRSELSPOR-İZMİT YENİMAHALLE (15.00 KARAMÜRSEL STADI)

2. sırada 20 puanla zirveyi zorlayan Karamürselspor sahasında, 11 puanlı Yenimahallespor ile zorlu maça çıkacak. Karşılaşma, Karamürsel’de oynanacak ve 15.00’te başlayacak. Hakem Zerki Kırdudu.

ÇAYIROVA FATİH-BEKİRDERE (18.00 ŞEKERPINAR STADI)

Orta sıralarda yer alan 13 puanlı Çayırova Fatihspor, evinde, şampiyonluk mücadelesi veren Bekirderespor ile karşılaşacak. Maç, Şekerpınar Stadı’nda oynanacak ve 18.00’de başlayacak. Zorlu maçı Zülfikar Akça yönetecek.

İZMİT KİREÇOCAKLARI-YUVACIK (18.00 M.ALİ KAĞITÇI STADI)

Sezon başından itibaren istediği sonuçları bir türlü alamayan İzmit Kireçocakları zor günler geçiriyor. 8. sırada ve 3 puanı bulunan Kireçocakları, Yuvacıkspor ile zorlu maça çıkacak. Karşılaşma, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak ve saat 18.00’de başlayacak.

ARSLANBEY BLDSPOR-ÇAYIROVA ŞEKERPINAR GB (18.00 ARSLANBEY STADI)

1.Küme D Grubu’nda 25 puanla lider olan Arslanbey BLD., üst sıraları zorlayan 5. sırada 10 puanda yer alan Çayırova Şekerpınar GB’ni sahasında konuk edecek. Maç Arslanbey Stadı’nda oynanacak ve saat 18.00’de başlayacak. Maçı, Fatih Yavuz yönetecek.

KULLARSPOR-ÇUBUKLU BALASPOR (17.00 Ş.BNB. ARSLAN KULAKSIZ STADI)

3. sırada ve 17 puanla şampiyonluk mücadelesi veren Kullarspor, 7. sırada 9 puanda olan Çubuklu Balaspor’u ağırlayacak. Karşılaşma Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak. Hakem Seyfettin Çıtak.

TAŞKÖPRÜ BİRLİKSPOR-İZMİT SANAYİ (17.00 KÖRFEZ ESENTEPE STADI)

Sezon başından itibaren başarılı sonuçlar elde eden ve şampiyonluk mücadelesi veren 18 puanla ikinci sıradaki İzmit Sanayispor, zorlu rakibi Taşköprü Birlikspor’a konuk olacak. Maç, Körfez Esentepe Stadı7nda ve saat 17.00’de başlayacak. Maçı Özgür Holat yönetecek.

ÇAMÇUKURSPOR-GEBZE BEŞKÖY GB (17.00 KARAMÜRSEL STADI)

Her iki takım zorlu günler geçiriyor. 6 puanlı Çamçukur ve son sırada 5 puanda olan Gebze Beşköy GB takımlara karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşma Karamürsel Stadı’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak. Maçı Kazım Çifçioğlu yönetecek.