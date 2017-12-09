CHP Çayırova’da iki aday yarışıyor

CHP Çayırova 4’üncü ilçe kongresi Çayırova Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çift listeli yapılan seçimde mevcut başkan Selahattin Kaya’nın karşısına eski belde başkanı Oruç Gökbulak çıktı. 166 delegenin oy kullanma hakkı bulunan kongrede ayrıca 16 ilçe yöneticisi ve 33 il delegesi belirlendi. Kongrede divanda Hüseyin Acurman, Emine Özcan ve Yılmaz Bilmez yer aldı. Kongreye CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın yanı sıra İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, il yöneticileri, eski ve yeni ilçe başkanları ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

SELAHATTİN KAYA’NIN LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:

İlçe Yönetimi:

Gönül Aluç, Eşref Atalay, Başak Bilmez, Muzaffer Bulut, Emine Demir, Yücel Durak, Haydar Efe, Erdal Gezli, Çetin Hartamacı, Murat Kalkan, Bekircan Karan, Sinem Koç, Akar Orhan, Fatma Şahin, Ahmet Şen, Hasan Tunç.

İl Delegeleri:

Okay Ağyol, Gönlü Aluç, Hikmet Aslan, Ramize Aslan, Orhan Bilmez, Yılmaz Bilmez, Kemal Çataltepe, Suna Çına, Emine Demir, Meryem Dinler, Ali Akber Doğanyılmaz, Ata Savaş Durak, Ayten Ekinci, Kemal Ergün, Oruç Gökbulak, Kadir Honca, İbrahim Kamışlı, Mehmet Hilal Kaplan, Ali Kaplan, Kemal Karagün, Selahatin Kaya, Cem Keleş, Şerafettin Kılıç, Halis Koç, Sinem Koç, Timur Koç, Esin Özgür, Hülya Sönmez, Veysel Suludere, Fatma Şahin, Nimet Vergili, Dursun Yıldız, Sabri Yılmaz.

ORUÇ GÖKBULAK’IN LİSTESİ

İlçe Yönetimi:

Fuat Akdeniz, M. Ali Akın, İbrahim Araz, Sevim Carık, Zeynel Doğan, Nasım Eren, Fadime İlhan, Tamer Kafalı, Edibe Kaya, Barış Kaygusuz, Fadime Kılıç, Mercan Koç, Ayşe Sınırtaş, Osman Türk, Gürkan Türker, Hüsniye Yıldız.

İl Delegeleri:

Oruç Gökbulak, Mehmet Hilal Kaplan, Selahattin Kaya, M. Ali Kaplan, Veysel Suludere, Suna Çınar, Kadir Honca, Rasim Meriç, Ali Sınırtaş, Suna İlhan, Türkan Kılıç, Naime Ateş, Emel Subaşı, Murat Baykara, Derya Ünal, Gülfiyan Kul, Nurettin Kandemir, Necdet Doğan, Kemal Ergün, Cihan Soyluçiçek, Rıfat Doğan, Orhan Bilmez, Emine Özcan, Elif Araz, Handan Gökbulak, Barış Güvenoğlu, Dursun Koç, Cemal Demirbağ, Sebiha Vurdu, Tim Koç, Hamit Tandoğdu, Serkan Yıldırım, Ercan Dinler.