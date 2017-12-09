Böylece çiftçiler, tarladan ya da bahçeden istedikleri zaman bu hattı aradıklarında uzmanların yardımıyla anlık olarak tarımsal üretimle ilgili sorunlarını çözme, bilgi paylaşma, ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi alma imkanına sahip olacak.
Bugün 15:15 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:19 TSİ )
GÜBRETAŞ’tan tarım desteği!
GÜBRETAŞ’ın yeni devreye aldığı 0.850 811 50 50 numaralı Üretici Danışma Hattı’nı arayan çiftçilere, uzman ziraat mühendisleri tarafından bitki besleme konusunda canlı destek verilmeye başladı.
Bugün 15:15 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz