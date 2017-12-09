Başvurana 3 bin 400 lira

Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olup, ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlar, 27 Ocak'a kadar başvurursa ek ödeme alabiliyor. Eğer emekli vefat etmişse de yakınlarının bu süre içinde başvuru yapması şart. Bu yılın başında yasalaşan torba yasa kapsamında 7 Ocak 2015'ten önce emekli aylığı bağlanan memurlara 30 yılın üzerindeki hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi imkanı tanındı.

BAŞVURU SÜRESİ 1 YIL

Memur emeklilerine 30 yılın üzerindeki her tam hizmet yılı için ödeme yapılması karara bağlandı. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017'den önce başvuruda bulunup dava açmamış olanların müracaatları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayıldı. Diğer emeklilere ise yasanın yürürlüğe girdiği 27 Ocak'ı takip eden 1 yıl içinde başvuruda bulunma şartı getirildi.