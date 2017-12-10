Ayaz: CHP, İzmit’te hayal kurmasın

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, parti yöneticileri Ceyhun Yalçın, Recep Yıldız, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve partili Mesut Özyürür ile birlikte önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Gündemi değerlendiren ve çalışmaları hakkında bilgileri paylaşan ilçe başkanı Ayaz, CHP’nin İzmit ile ilgili belediyeyi alacakları iddiasına, “Boşuna hayal kurmasınlar” diyerek karşılık verdi.

“CHP’NİN SEÇMENİ KUTSALDIR”

Siyaset nezaketinin öneminden söz eden Ayaz, “Bir partiyi eskitelim diye çalışma yapılmamalı. Bana göre Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni kutsaldır. Kendimden kimseyi uzaklaştırmam, ayrıma tabi tutmam. Oturduğumda siyasetimi ona bir şekilde anlatabilirim. Geçen bir sanatçı “Kadınlar evde börek yoğuruyor” dedi, biz de böyle olmadığını gösterdik. 5 kadını mahalle başkanı olarak atadık. Kadının siyasete girmesi çok önemli. Biz bunu icraata döktük. Bizi kadının başörtüsü değil, edepli olup olmadığına bakarız” dedi.

“MUHALEFET KALİTESİZ”

Siyasette muhalefetin, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu dile getiren Ayaz, “Muhalefet ifadedir, hızdır, yol göstericidir. Ancak muhalefet de muhalefet yaptığı zaman bir antitez oluşturmalı. CHP Milletvekili Fatma Hanım, Eseler Köyü’ndü parayarını henüz alamayanlarla ilgili bana Meclis’ten cevap vermiş. Vatandaş iktidar partisiyiz diye gelip derdini bize anlatmış. Muhalefet, “Bu para gelmeli, ama şu konularda eksikleriniz var. Ey iktidar hata yapıyorsun, şöyle yap” demeliler. Bize yardımcı olsunlar” diye konuştu.

“MAHALLELERİN BÜYÜK SIKINTILARI YOK”

İlçe başkanları ile şartsız toplanma teklifinde bulunduğunu da belirten Ayaz, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Sadece Mehmet Ümit Küçükkaya’ya değil bütün ilçe başkanlarını davet ettim. Küçükkaya bana 8 madde sundu. Kocaeli, İzmit’te AK Parti’yi nereden eleştiririm dersen tamam hepsi o maddelerde var. İşte bu konularda sorun varsa oturup konuşalım. İktidar partisi olarak elimizden geleni yapalım. Mahalle gezilerimizde insanları dinliyoruz. Mahallelerin yerel ile ilgili büyük sıkıntıları yok” şeklinde konuştu.

“İZMİT’İN EN BÜYÜK SORUNU OTOPARK”

İzmit’in en büyük probleminin otopark sorunu olduğunun altını çizen Ayaz, sözlerine şöyle devam etti: “Vatandaşın otopark kültürü yok. Yürüyüş yolunu gidiş geliş yapınca trafik rahatladı. Kırmızı dubalardan dolayı araç parkı olmadığı için karşı yolda bulunan esnaf bitti diyorlar. Park sorununu çözsek senin müşterine otopark kalacak mı? Esnaf yine sabah erkenden kendi aracını park edecek. İzmit’in araç trafiği ile ilgili en önemli sorunu otopark. Bununla ilgili kamuoyu yoklaması da yaptık. Otopark problemini çözmek için alternatif projeler geliştiriliyor. Eskiye göre araba sayısı da arttı” sözlerini kullandı.

“CHP, İZMİT’TE HAYAL KURMASIN”

Referandumda İzmit’te hayır sonucunun çıkması ve CHP’lilerin İzmit için iddialı açıklamalar yapmasına değinen ilçe başkanı Hasan Ayaz, “CHP’nin hayır oylarını kendine mal etmesini anlamıyorum. Biz referandumun fikrini vatandaşa iyi anlatamadık diye hayır çıktı. Bu bizim için kusurdur. CHP’nin referandumda sonucu kendine mal etmesi ise çölde serap görmektir. İzmit ile ilgili hayal kurmasınlar. Son kamuoyu yoklamalarında oylarımızda artış görünüyor. Yerelde ve genelde iktidara yürüyoruz gibi büyük puntolu sözler söylemek çok iddialı. Üzülürüm ki daha sonra hayal kırıklığına uğrayacaklar” dedi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ KONUŞTU

Yerel seçimlerdeki adayların ne zaman belirleneceği ile ilgili soruya da CHP üzerinden yanıt veren Ayaz, şöyle konuştu: “CHP adayını erkenden açıklayacakmış, olabilir. Onların figürleri de, bizim aday belirleme esaslarımız da belli. Bana her gittiğim yerde “Belediye başkanlığı istiyor musunuz?” diye soruyorlar. Bize ne görev verirlerse o görevi en iyi şekilde yaparız. Çocuklarımın, vatanımın geleceği çok önemli verilen görevden imtina etmeyiz” diye konuştu.

“CHP İLE HDP İTTİFAKINI KİMSE SORGULAMIYOR”

Olası AKP ve MHP ittifakı ile ilgili olarak da konuşan Ayaz, “MHP ile yakınlaşmamız 15 Temmuz’dan sonra oldu. Darbe girişimini yaşayan herkes önümüzde iki şıkkın olduğunu görüyor. Birlikteliklere ihtiyacımız var. Bugün Kudüs başkent ilan edildi. Etrafımızdaki senaryolar paranoya değil. MHP de bunun farkında. Daha önce Başbuğ’un yaptığını şimdi yeniden yapıyorlar. Biz MHP ile birliktelik kuruyoruz. Fakat ‘Hayır Bileşenleri’nde HDP de bulunuyor. Bizim ittifakımızı sorgulayan CHP niye HDP ile olan ittifakını neden sorgulamıyor? Biz MHP ile memleket meselelerinde ittifak kuruyoruz. Herkes bu ittifakta olmalı” açıklamalarında bulundu.