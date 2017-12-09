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BBP’den TÜMSİAD ziyareti

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Serhat Duyar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, önceki gün Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şube Başkanı Abdulkadir Yılmaz’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette TÜMSİAD Kocaeli Şubesi Genel Sekreteri Özkan Naz, başkan yardımcısı Ali Petekçi, yönetim kurulu üyeleri Zeki Batu, Murat Aydın ve Nevzat Sanat da hazır bulundular.

“TÜMSİAD’I ÖNEMSİYORUZ”

İl başkanı Duyar, yeni şube başkanı Yılmaz ile ve ekibine yeni görevinde başarılar diledi. Duyar, “TÜMSİAD, Türkiye ve dünya çapında iş dünyasında aktif çalışmalar yaparak iş dünyasına ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. TÜMSİAD Kocaeli Şubesi’ni bu anlamda önemsiyoruz ve çalışmalarını yakından takip ediyoruz” dedi.

DUYAR’A TEŞEKKÜR ETTİ

Konukları ile yakından TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Abdulkadir Yılmaz, TÜMSİAD olarak yeni dönemde kentimiz iş dünyasına ekonomi anlamında ve sosyal projeler kapsamında çalışmalar yapacaklarını belirtti. Yılmaz, BBP İl Başkanı Serhat Duyar ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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