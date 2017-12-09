Kartepe tek yürek oldu

AKP Kartepe İlçe Başkanlığı tarafından İstasyon Mahallesi Meşelik Park Camii’nde cuma namazı sonrası basın açıklaması yapılarak ABD ve İsrail’e tepkiler dile getirildi. AKP İlçe yönetiminin düzenlediği “Kudüs bizim vicdanımız ve kırmızı çizgimizdir” protestosuna ilçe başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZ”

Toplanan kalabalık adına konuşan ilçe başkanı Kocaman, “ABD Başkanı Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklaması insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizde ki sorunları derinleştirmiştir. Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu durum bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Filistin ve İsrail toplumları arasında husumeti artırmaktan başka bir şeye yaramayacak olan bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam dünyasının Kudüs’e sahip çıkacağına inanıyoruz” dedi.