Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:44 TSİ- Gündem ( G : Bugün 15:46 TSİ )

Kartepe tek yürek oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklaması Kartepe Meşelik Park Camii’nde toplanan grup ile protesto edildi. 

AKP Kartepe İlçe Başkanlığı tarafından İstasyon Mahallesi Meşelik Park Camii’nde cuma namazı sonrası basın açıklaması yapılarak ABD ve İsrail’e tepkiler dile getirildi. AKP İlçe yönetiminin düzenlediği “Kudüs bizim vicdanımız ve kırmızı çizgimizdir” protestosuna ilçe başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZ”

Toplanan kalabalık adına konuşan ilçe başkanı Kocaman, “ABD Başkanı Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklaması insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizde ki sorunları derinleştirmiştir. Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu durum bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Filistin ve İsrail toplumları arasında husumeti artırmaktan başka bir şeye yaramayacak olan bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam dünyasının Kudüs’e sahip çıkacağına inanıyoruz” dedi.

Bugün 15:44 TSİ - Gündem

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
“İSU’nun yatırımlarıyla tecrübe kazanıyoruz” mask
“İSU’nun yatırımlarıyla tecrübe kazanıyoruz”
Vali Aksoy, Ağrılı öğrencilerle buluştu mask
Vali Aksoy, Ağrılı öğrencilerle buluştu
Kartepe tek yürek oldu mask
Kartepe tek yürek oldu
Dikkat! 4 ilçede elektrikler kesilecek! mask
Dikkat! 4 ilçede elektrikler kesilecek!
Gönül Adımları’nın ilk durağı Kocaeli mask
Gönül Adımları’nın ilk durağı Kocaeli
GKD’den Aslan’a ziyaret mask
GKD’den Aslan’a ziyaret
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
Kar geliyor! mask
Kar geliyor!
Sefa Sirmen’e yeni görev mask
Sefa Sirmen’e yeni görev
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım mask
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım

GALERİ

Ramazan ile Melek dünya evine girdi mask
Ramazan ile Melek dünya evine girdi
Büyükçekmece Kocaelispor maçından kareler mask
Büyükçekmece Kocaelispor maçından kareler
Kültür Okulları’ndan anlamlı şenlik mask
Kültür Okulları’ndan anlamlı şenlik
Kalemin ucuna dünyaları işliyor... mask
Kalemin ucuna dünyaları işliyor...
Bir gazete ile gerçek ailesini arıyor mask
Bir gazete ile gerçek ailesini arıyor
Miting gibi kongre! mask
Miting gibi kongre!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR