Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:46 TSİ- Gündem ( G : Bugün 15:48 TSİ )

Vali Aksoy, Ağrılı öğrencilerle buluştu

‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Ağrı’dan gelen 6’ncı grup misafir  öğrenciler, Vali Hüseyin Aksoy’a ziyarette bulundular. Vali Aksoy, “Bu ülkenin geleceğini hep beraber yine bizlerin çalışmasıyla daha iyi bir noktaya taşıyacağız” dedi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden seçilen 15 yaş ve altı 50 bin katılımcının ülkemizin farklı şehirlerini ziyaret etmeleri sağlanarak, iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ‘Biz Anadoluyuzprojesi kapsamında ilimize 6. grup olarak Patnos Öğretmenevi Müdürü Mansur Vural ve Yunus Emre Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Akif Küçük’ün refakatinde gelen 49 öğrenci, Vali Hüseyin Aksoy’a ziyarette bulundu.

VURAL SUNUM YAPTI

Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarete Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mahmut Baytüz ile öğretmenler ve misafiröğrenciler katıldı. Patnos Öğretmenevi Müdürü Mansur Vural’ın bilgi sunumunun ardından Vali Aksoy konuşma yaptı.

“ÜLKENİN HERKÖŞESİ BİR BÜTÜN”

Vali Hüseyin Aksoy, “Ağrı önemli illerimizden birisidir ve Kocaeli’de sizleri misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin her bir köşesi bir bütündür, hepimiz bu ülkenin gelişmesi ve kalkınması için çalışıyor, mücadele ediyoruz. Bu ülkenin geleceğini hep beraber yine bizlerin çalışmasıyla daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Burada birçok faaliyette bulunacaksınız birçok ilde belki de göremeyeceğiniz bazı kurumlar Kocaeli’de var ve Kocaeli’de de bunları görme fırsatınız olacaktır” şeklinde konuştu.

Bugün 15:46 TSİ - Gündem

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
“İSU’nun yatırımlarıyla tecrübe kazanıyoruz” mask
“İSU’nun yatırımlarıyla tecrübe kazanıyoruz”
Vali Aksoy, Ağrılı öğrencilerle buluştu mask
Vali Aksoy, Ağrılı öğrencilerle buluştu
Kartepe tek yürek oldu mask
Kartepe tek yürek oldu
Dikkat! 4 ilçede elektrikler kesilecek! mask
Dikkat! 4 ilçede elektrikler kesilecek!
Gönül Adımları’nın ilk durağı Kocaeli mask
Gönül Adımları’nın ilk durağı Kocaeli
GKD’den Aslan’a ziyaret mask
GKD’den Aslan’a ziyaret
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
Kar geliyor! mask
Kar geliyor!
Sefa Sirmen’e yeni görev mask
Sefa Sirmen’e yeni görev
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım mask
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım

GALERİ

Ramazan ile Melek dünya evine girdi mask
Ramazan ile Melek dünya evine girdi
Büyükçekmece Kocaelispor maçından kareler mask
Büyükçekmece Kocaelispor maçından kareler
Kültür Okulları’ndan anlamlı şenlik mask
Kültür Okulları’ndan anlamlı şenlik
Kalemin ucuna dünyaları işliyor... mask
Kalemin ucuna dünyaları işliyor...
Bir gazete ile gerçek ailesini arıyor mask
Bir gazete ile gerçek ailesini arıyor
Miting gibi kongre! mask
Miting gibi kongre!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR