Vali Aksoy, Ağrılı öğrencilerle buluştu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden seçilen 15 yaş ve altı 50 bin katılımcının ülkemizin farklı şehirlerini ziyaret etmeleri sağlanarak, iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında ilimize 6. grup olarak Patnos Öğretmenevi Müdürü Mansur Vural ve Yunus Emre Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Akif Küçük’ün refakatinde gelen 49 öğrenci, Vali Hüseyin Aksoy’a ziyarette bulundu.

VURAL SUNUM YAPTI

Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarete Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mahmut Baytüz ile öğretmenler ve misafiröğrenciler katıldı. Patnos Öğretmenevi Müdürü Mansur Vural’ın bilgi sunumunun ardından Vali Aksoy konuşma yaptı.

“ÜLKENİN HERKÖŞESİ BİR BÜTÜN”

Vali Hüseyin Aksoy, “Ağrı önemli illerimizden birisidir ve Kocaeli’de sizleri misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin her bir köşesi bir bütündür, hepimiz bu ülkenin gelişmesi ve kalkınması için çalışıyor, mücadele ediyoruz. Bu ülkenin geleceğini hep beraber yine bizlerin çalışmasıyla daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Burada birçok faaliyette bulunacaksınız birçok ilde belki de göremeyeceğiniz bazı kurumlar Kocaeli’de var ve Kocaeli’de de bunları görme fırsatınız olacaktır” şeklinde konuştu.