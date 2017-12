“İSU’nun yatırımlarıyla tecrübe kazanıyoruz”

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ağırlandı. İMO eski başkanı ve İSU Denetçisi Bekir Güre’nin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan İMO Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İSU Genel Müdürlüğü’nün Kocaeli’de önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Tolga Ok, düzenledikleri programlarda üyeleri ile birlikte yatırımları yerinde inceleme imkânı bulduklarını söyledi.

“ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR”

İSU Genel Müdürlüğü’nde çok sayıda üyeleri bulunduğunu da hatırlatan İMO Başkanı Ok, kurum ile iyi ilişkiler içerisinde her zaman destek gördüklerini kaydetti. Tolga Ok, “İSU Genel Müdürlüğü yaptığı baraj, HES, GES gibi enerji yatırımları, içmesuyu ve atıksu arıtma tesisleri, gölet yapımı, dere ıslahları ve altyapı yatırımları ile İnşaat mühendislerinin yetişmesi ve tecrübe kazanmasına önemli katkı sağlayan bir kurumumuzdur. Onlarca meslektaşımızın çalıştığı İSU’nun her zaman desteklerini görüyoruz. Yeni göreve atanan Genel Müdür Ali Sağlık Bey’e ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.