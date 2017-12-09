Kocaelispor ilk kez protesto edildi!

90 dakika boyunca kaleye tek bir şut bile çekemeyen Yeşil Siyahlılar maçı ilk yarıda eski Derincesporlu Onur Demir’den yediği golle 1-0 kaybetti ve kazanamama geleneğini sürdürdü.
GERGİNLİK YAŞANDI
11 maçtır kazanamayan Yeşil Siyahlılarda taraftar Teknik Direktör Fatih Kavlak’ı bu sezon 4. kez istifaya davet etti. Öte yandan 12. adam oynanan futboldan da hiç memnun değildi. Çok sınırlı bir gücü olan Tepecik karşısında maçı sıfır pozisyonla tamamlayan takım yıllar sonra ilk kez protesto edildi. Bitime 5 dakika kala taraftar takıma sırtını döndü ve “Böyle gelmiş böyle gidecek korkarım valla” dedi. Maçın ardından teknik ekip ve futbolcular sahayı protesto eşliğinde terk etti. Öte yandan maçta sarı kart gören Fatih cezalı duruma düştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz