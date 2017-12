ATİK derneğinde Yasin Akyol dönemi

Atılımcı İşadamları Derneği (ATİK) 2009 yılında atılımcı iş adamlarının profesyonel ve kişisel yeteneklerini geliştirerek Türkiye'nin gelişiminde önemli rol üstlenmek ilkesi ile yola çıktı. Genç girişimciler arasında ortak işbirliği sağlayarak yatırımcıların ekonomik ve sosyal performanslarını en doğru şekilde ticaret endüstri ve hizmet alanlarına aktarmak, böylece kentteki ekonomik gelişmelere katkı sağlamak adına 49 işadamı Atik çatısı altında bir araya geldi. 49 üyesi bulunan ve 200 bin dolar ciroya sahip ATİK derneğinin 5. Olağan genel kurulu Beytül Kebap’da gerçekleştirildi.

Geniş katılım

Kongreye Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran CHP Kocaeli eski milletvekili Hikmet Erenkaya, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı ve KİSA Başkanı Fatih Karaçoban’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. İlimizde genç girişimciler arasında hem dostluğu hem de yeni yatırımların önünü açan çatı olan ATİK Derneğinde 2 yılda bir olağan genel kurul gerçekleştiriliyor. Olağan kongrelerde seçime gidilmeden daha öncesinde ATİK çatısında işadamları yeni dönemdeki başkanlarını fikir birliği içerisinde belirleniyor.

Hakkınızı helal edin

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kongrenin açılış konuşmasını yapan mevcut başkan Kadir Çetin, “Çok güzel çalışmalar yaptık daha da yapılacağına eminim. Bundan 2 yıl önce üstlendiğim görevi Yasin Akyol kardeşime devrediyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Çok başarılı gençlerimiz var. İşini seven takip eden geliştiren dünyayı tanıyan ve dünyaya açılan katılımcı bir ruh var. Bu ruhun devam edeceğini temenni ediyorum. Her zaman hizmetinizde olmaya çalışacağız. Büyükşehir başkanlığı olarak yanınızda olmak isterim. Bir telefon kadar yakınım hepinize kapımız her zaman açık” dedi.

Çalışmalarınızı destekliyoruz

Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Çalışmalarınızı takip ediyorum. Kadir kardeşimin çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum: Yerelden genele giden bir dernek. Arkadaşlarımıza bu konudan ötürü teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediyemizin ilgili kurumlarımızın çok büyük katkısı var. ATİK’in bu konudaki çalışmalarınız da destekliyoruz. Yasin kardeşime ve görevine başarılar diliyorum. Çok güzel çalışmalar yapacağına eminim. AK Parti iktidarı olarak her zaman yanınızda olacağını ifade ediyorum” dedi.

İşbirliğine hazırız

Son olarak kürsüye gelen yeni başkan Yasin Akyol, “Başkanlığını üstlendiğim bu yeni dönemde de bu istikrar ve başarıyı, derneğimize daha önce hizmete bulunmuş değerli başkanlarımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın bıraktığı seviyenin daha üzerine taşıma arzusundayım. ATİK olarak ülkemizin gelişimi için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmeyeceğimizi belirterek, yapacağımız çalışmalarda ilimizin dinamikleri ile işbirliğine hazır olduğumuzun belirtilmesini isteriz” şeklinde konuştu.

YENİ YÖNETİM LİSTESİ

Yasin Akyol - BaşkanHasan Kaya - Başkan YardımcısıFatih Sarıoğlu - Genel SekreterDoğukan ÇağlayanÇağrı ÇakıcıAdnan SarısüleymanOsman Zeki Erdoğan Turgay TüysüzMustafa TanrıkuluErcan Seyran