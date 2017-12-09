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56 araca 49 bin 987 lira ceza kesildi!

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde ilimiz Gebze ilçesinde 8 Aralık Cuma günü Gebze ilçesinde güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Aranan 5 şahıs yakalandı. 56 araç sürücüsüne ceza kesildi.

Gebze ilçe Emniyet Müdürlüğüne takviye olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Çevik Kuvvet, Güvenlik, Trafik Denetleme, Narkotik, TEM ve KOM Şube, Darıca, Dilovası, Kartepe ilçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ile Belediye Başkanlık, Sağlık, Gıda ve Tarım Müdürlükleri personelinden oluşan 17 ayrı grup halinde toplam 42 ekip ve 270 personel ile Güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Kimlik kontrolü yapılan 1740 şahıstan, hakaret ve yoklama kaçağı suçlarından aranan 5 şahıs yakalandı. Denetimler esnasında yapılan üst aramasında üzerinden 3 gram esrar ele geçirilen 1 şahıs, gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı. Kontrol edilen 29 iş yerinden alkol ve tütün piyasası kanununa muhalefet edilmesinden dolayı 2 iş yerine rulet, tilt, langırt oyun alet ve makineler hakkında kanuna muhalefet edilmesinden ve sigaramatik bulunduran 2 iş yerine idari işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edildi. Kontrolü yapılan 445 araçtan 56 araç sürücüsüne toplam 49.987 TL idari para cezası uygulandı.

Bugün 16:16 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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