Gölcük'te sessiz maç: "0-0"

Gölcükspor-Anadolu Bağcılarspor: 0-0
STAT: Şehir
HAKEMLER: Halil İbrahim Yıldırım (xx), Kenan Özcan (xx), Okan Gürdiş (xx)
GÖLCÜKSPOR: Sercan (xx) - Furkan Öztürk (xx)(Dk.84 Aydın), Furkan Sakı (xx), Yunus (xx)(Dk.71 Ahmet Özder x), Sedat (xx), Ahmet Kutluer (xx)(Dk.71 Ömer Faruk x), Berke (xx), Oktay (xx), Onur (xx), Murat (xx), Devrim (xx)
ANADOLU BAĞCILARSPOR: Burak (xx) - Bertuğ (xx)(Dk.64 Salih x), Hüseyin (xx), Furkan (xx), Recep (xx), Halil İbrahim (xx), Abdulsamet (xx)(Dk.83 Özcan), Gökhan (xx), Güney (xx), Sezer (xx), Murat Batuhan (x)(Dk.45 Berat x)
GOL: Yok
KIRMIZI KART: Dk.73 Onur (Gölcükspor), Dk. 90 Furkan (Anadolu Bağcılarspor)
SARI KART: Sedat, Berke, Onur (Gölcükspor), Furkan, Halil İbrahim, Abdulsamet (Anadolu Bağcılarspor)
DAKİKALAR:
52'nci dakikada kullanılan faul atışını Sedat kullandı, arka direkte bulunan Oktay'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
73'üncü dakikada Onur Özcan ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.
76'ncı dakikada Berke'nin şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
89'uncu dakikada ceza sahası önünde Oktay'ı düşüren Furkan ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz