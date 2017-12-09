Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:27 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:42 TSİ )

SP’den Kudüs için nöbet mitingi

SP İl Teşkilatı tarafından bugün İstanbul Yenikapı Meydanında ‘Kudüs İslam’ındır Mitingi’ yapılacak Mitinge herkesi davet eden SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “Bu miting Kudüs için nöbet mitingidir” dedi

SP il yönetimi ve ilçe başkanları bugün saat 13.00’da İstanbul Yenikapı Meydanında yapılacak olan ‘Kudüs İslam’ındır Mitingi’ ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “Saadet Partisi olarak İstanbul’un en büyük meydanı olan Yenikapı Meydanı’nda Kudüs İslam’ındır mitingi düzenleyeceğiz. Bu miting Kudüs için nöbet mitingidir. Bu miting tıpkı Demokrasi nöbeti gibi Amerika ve İsrail’e karşı Kudüs Nöbetidir. Bu miting Kudüs’te yaşayan kardeşlerimize destek mitingidir” dedi.

“TÜM KUDÜS SEVDALILARIN MİTİNGİ”

Başkan Nurettin Çelik, “Müslümanların ilk kıblesi ve etrafı mübarek sayılmış olan Kudüs, İsrail’in değil Bağımsız Filistin Devletinin başkentidir. Kudüs’le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD’yi de İsrail’i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. Kudüs Müslümanların onurudur, izzetidir ve hiçbir güç böyle bir şeyi gerçekleştirmeye muktedir olamayacak, İsrail ve kuklası Amerika bu kanda boğulacaktır. Biz bu mitingi Saadet Partisi olarak yapıyor olsak da tüm ülkemizin, tüm inananların, tüm mazlumların, tüm Kudüs Sevdalılarının mitingidir” şeklinde konuştu. Öte yandan miting için Kocaeli ilçelerinden saat 10.00'da Yenikapı'ya otobüs kaldırılacak.

İrtibat için: 0553 723 4141

Bugün 16:27 TSİ - Siyaset

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Dilovası yarın kongreye gidiyor... mask
Dilovası yarın kongreye gidiyor...
CHP Gebze’de 4 aday yarışacak mask
CHP Gebze’de 4 aday yarışacak
BBP’den TÜMSİAD ziyareti mask
BBP’den TÜMSİAD ziyareti
CHP Çayırova’da iki aday yarışıyor mask
CHP Çayırova’da iki aday yarışıyor
CHP'de yönetime girme çekişmesi! mask
CHP'de yönetime girme çekişmesi!
AKP Genel Başkan Yardımcısı, kadınlarla yürüdü mask
AKP Genel Başkan Yardımcısı, kadınlarla yürüdü
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
Kar geliyor! mask
Kar geliyor!
Sefa Sirmen’e yeni görev mask
Sefa Sirmen’e yeni görev
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım mask
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım

GALERİ

Ramazan ile Melek dünya evine girdi mask
Ramazan ile Melek dünya evine girdi
Büyükçekmece Kocaelispor maçından kareler mask
Büyükçekmece Kocaelispor maçından kareler
Kültür Okulları’ndan anlamlı şenlik mask
Kültür Okulları’ndan anlamlı şenlik
Kalemin ucuna dünyaları işliyor... mask
Kalemin ucuna dünyaları işliyor...
Bir gazete ile gerçek ailesini arıyor mask
Bir gazete ile gerçek ailesini arıyor
Miting gibi kongre! mask
Miting gibi kongre!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR