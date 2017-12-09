SP’den Kudüs için nöbet mitingi

SP il yönetimi ve ilçe başkanları bugün saat 13.00’da İstanbul Yenikapı Meydanında yapılacak olan ‘Kudüs İslam’ındır Mitingi’ ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “Saadet Partisi olarak İstanbul’un en büyük meydanı olan Yenikapı Meydanı’nda Kudüs İslam’ındır mitingi düzenleyeceğiz. Bu miting Kudüs için nöbet mitingidir. Bu miting tıpkı Demokrasi nöbeti gibi Amerika ve İsrail’e karşı Kudüs Nöbetidir. Bu miting Kudüs’te yaşayan kardeşlerimize destek mitingidir” dedi.

“TÜM KUDÜS SEVDALILARIN MİTİNGİ”

Başkan Nurettin Çelik, “Müslümanların ilk kıblesi ve etrafı mübarek sayılmış olan Kudüs, İsrail’in değil Bağımsız Filistin Devletinin başkentidir. Kudüs’le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD’yi de İsrail’i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. Kudüs Müslümanların onurudur, izzetidir ve hiçbir güç böyle bir şeyi gerçekleştirmeye muktedir olamayacak, İsrail ve kuklası Amerika bu kanda boğulacaktır. Biz bu mitingi Saadet Partisi olarak yapıyor olsak da tüm ülkemizin, tüm inananların, tüm mazlumların, tüm Kudüs Sevdalılarının mitingidir” şeklinde konuştu. Öte yandan miting için Kocaeli ilçelerinden saat 10.00'da Yenikapı'ya otobüs kaldırılacak.

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