Meşhur deve Karaosmanoğlu'nun

Doğu Kışla’da yapılacak olan Kapalı Pazar Yeri’nin temel atma töreni Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Temel atma törenine Fikri Işık’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Vali Hüseyin Aksoy, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AKP Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Türkiye Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Kasaplar Odası Başkanı Rasim Özkul, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

RAHAT ALIŞVERİŞ İMKANI

Pazar alanı projesi ile şehir içinde kalan semt pazarı, artık yeni yerinde kurularak hizmet verecek. Proje sayesinde Perşembe günleri Milli İrade Meydanı çevresinde oluşan trafik sıkışıklığının da önüne geçilmiş olunacak. Üzeri kapalı olacak olan yeni pazar alanı otoparkıyla da vatandaşlara rahat alışveriş imkanı sağlayacak.

35 BİN METREKARE ALANA KURULACAK

Yaklaşık 35 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan kapalı pazar alanı 18 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak. Pazar alanında 3 bin 400 metre uzunluğunda pazarcı tezgahı bulunacak. Kapalı pazar alanının üstü büyük araçlar için otopark olarak kullanılacak. Yapının yaklaşık 800 metrekaresi idari bina, zabıta odası, wc, kafeterya, mescit, bebek emzirme odası ve seminer salonundan oluşacak.

HAFTANIN 6 GÜNÜ OTOPARK OLACAK

Pazar alanına araçları ile gelen pazarcılar malzemelerini indirdikten sonra üst katta bulunan büyük araç otoparkına araçlarını park edebilecekler. Burada 371 adet büyük araç park yeri bulunacak. Pazar alanı pazarın olmadığı haftanın 6 günü otopark olarak kullanılabilecek. Ayrıca kapalı pazar alanının dışında da 255 araçlık açık otopark yer alacak. Proje uygulanırken alandaki mevcut ağaçlar korunacak.

DEVEYİ HEDİYE ETTİ

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, “Büyükşehir Belediye başkanımıza deveyi hediye ediyorum. Kartepe herhalde park var deveyi oraya koyarsınız sanırım. Kapalı Pazar yerimize emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Serim’in ardından söz alan Türkiye Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, “Bu eserin baş mimar İbrahim Karaosmanoğlu’na çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İZMİT’E YAKIŞAN BİR PAZAR YERİ

Karaca’nın ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Şehirlerimizde Pazar yerlerimiz ne pazarcı esnafımıza ne de halkımıza yakışıyor. Yazın sıcak, kışın soğuk, tuvaletleri yok. Bunları artık geride bırakıyoruz. Kocaeli’de hemen hemen her ilçemizde kapalı Pazar alanları yapılıyor. Gebze’de, İzmit’te, Derince’de, Körfez’de çok güzel kapalı Pazar yerleri oluşturduk. İzmit’te en büyük pazarlarımız Perşembe ve Cumartesi pazarlarımızdır. Esnaflarımız çok mağdur oldu. Şimdi İzmit’imize ve esnafımıza yakışan bir Pazar yeri yapılıyor. Sosyal donatısı olan bir Pazar yerini İzmit’imize kazandırıyoruz. Hayırlı olsun. Türkiye’nin gelişimi bu” şeklinde konuştu.

DEVEYİ KESMEYELİM DEDİK

Karaosmanoğlu konuşmasında, “Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet bey deve keseceğini söyledi. Biz de deveyi kesmeyelim dedik. Doğal yaşam parkımız var bizim. Şimdi devemizi oraya bağışlıyoruz. Çocuklarımız deveyi tanısın. Orayı doğal bir hayvanat bahçesi olarak değerlendiriyoruz. Devasa bir ormanı kiraladık ve halkımızın hizmetine sunuyorum. Gençlerimize oradaki hayvanları tanıtacağız. Daha çok yolumuz var” değerlendirmesinde bulundu.

MODERN PAZAR YERİ ANLAYIŞI

Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz kapalı Pazar yeri yapmak için hareket geçti. Pazarlarımız genelde mahalle aralarında kuruluyordu. Artık modern Pazar yeri anlayışı ortaya çıktı. Açık Pazar yerlerinde esnaflarımız ve vatandaşlarımız olumsuz bir şekilde etkileniyordu. Kapalı Pazar yerlerinde ise olumsuz hava şartlarından etkilenmeden esnafımız ve vatandaşımız alış verişini yapacaktır. Kocaeli halkına kapalı Pazar yeri şimdiden hayırlı olsun” dedi.

KARAOSMANOĞLU TARİH YAZIYOR

Vali Aksoy’un ardından söz alan AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Büyükşehir Belediye başkanımız yerel yönetimde tarih yazıyor. Kocaeli çok huzurlu bir şehir. Kocaeli mutlu ve umutlu bir şehir. Halkın yüzde 78’i umutluyuz diyor. Bu kentten ne kadar gurur duysanız az. Ülke ekonomisine sunduğu katkı için Kocaeli’ye teşekkür ediyorum. 35 dönüm alanda kurulan bu Pazar yeri hayırlı olsun” diye konuştu.

KOCAELİ’NİN EN DEĞERLİ ALANI

Çalık’ın ardından kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Şehrimiz için önemli bir tören atıyoruz. Önemli sorunlardan birini çözüyoruz. Perşembe pazarının geçmişini bilirim. Bu konuda epey çalıştık. Bu alan da Kocaeli’nin en değerli alanı. Bu alanı pazarcı esnafımızın hizmetine sunuyoruz. Bu alan parayla alınmaz. Bütün İzmit halkı gönül rahatlığıyla kolayca gelerek alış verişini yapacak. İzmit’in en stratejik yerinde sizlerin bu mesleği daha güzel ortamlarda icra etmenizi temin etmiş olacağız. Pazarcılık dünyanın en zor mesleklerinden birisidir. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 20 milyon lirayı aşacak bir yatırım yapılması da büyük fedakarlık. Sözümüzü yerine getiriyoruz. 6-7 ay içerisinde kapalı Pazar yerimizi bitirmiş olacağız. Mayıs’ın başında bitecek. Otopark problemi de kalkıyor. İnşallah Mayıs ayında da açılış kurdelesini keseriz” şeklinde konuştu.

DEVEYİ DE KURTARDIK

CHP vekilleri sonunda doğru muhalefeti öğrendiler” diyen Başbakan Yardımcısı, “Diğer projelerimizi de takip etsinler. Biz takım ruhuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kocaeli’de güzel bir uyum var. Belediyelerimiz arasında bir uyum var. Kaynaşmış bir Kocaeli var. Bu Kocaeli’ye güzel hizmetler olarak dönüyor. Sadece sanayinin değil, teknolojinin de öncü şehri olmak için büyük atılım yapıyoruz. Bunun güzel bir örneğini bugün hayata geçiriyoruz. Bu arada deveyi de kurtardık. İbrahim Bey yalnız bu deve de orada tek başına ne yapacak bunun için tedbirleri de almak lazım” dedi.