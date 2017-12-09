Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:40 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 16:41 TSİ )

Uygulamada esrar ele geçirildi

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri tarafından yapılan uygulamada aranan durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramalarda 1 kavanoz içerisinde 31 fişek halinde esrar maddesi ile yine ayrı bir kavanoz içerisinde 81 gram olmak üzere toplamda 358.5 gram esrar maddesi ele geçirildi.

İzmit yürüyüş yolu mevkiinde iki şahsın idarelerindeki otomobille kaçmaya çalıştıkları sırada İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince fark edilerek durduruldu. Şahıslar otomobilden indirildikten sonra yapılan kimlik kontrollerinde Ü.Ö ile E.Ö isimli şahıslar oldukları belirlendi. Otomobilde yapılan aramada ise 1 kavanoz içerisinde 31 fişek halinde esrar maddesi ile yine ayrı bir kavanoz içerisinde 81 gram olmak üzere toplamda 358.5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bugün 16:40 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Uygulamada esrar ele geçirildi mask
Uygulamada esrar ele geçirildi
Kamyon 10 metreden aşağı uçtu! mask
Kamyon 10 metreden aşağı uçtu!
Beton mikserinin çarptığı kadın öldü mask
Beton mikserinin çarptığı kadın öldü
Kocaeli'de ByLock operasyonu: 9 gözaltı mask
Kocaeli'de ByLock operasyonu: 9 gözaltı
Torbacılara operasyon: 3 kişi tutuklandı mask
Torbacılara operasyon: 3 kişi tutuklandı
Kudüs kararı Kocaeli’de İsrail ve ABD bayraklarını yaktırdı mask
Kudüs kararı Kocaeli’de İsrail ve ABD bayraklarını yaktırdı
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK! mask
Sefa Sirmen'e büyük ŞOK!
Kar erken geliyor! mask
Kar erken geliyor!
Kar geliyor! mask
Kar geliyor!
Sefa Sirmen’e yeni görev mask
Sefa Sirmen’e yeni görev
Gencallar kapandı! mask
Gencallar kapandı!
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım mask
Birol Güven'den memleketi Kocaeli'ye dev yatırım

GALERİ

Ramazan ile Melek dünya evine girdi mask
Ramazan ile Melek dünya evine girdi
Büyükçekmece Kocaelispor maçından kareler mask
Büyükçekmece Kocaelispor maçından kareler
Kültür Okulları’ndan anlamlı şenlik mask
Kültür Okulları’ndan anlamlı şenlik
Kalemin ucuna dünyaları işliyor... mask
Kalemin ucuna dünyaları işliyor...
Bir gazete ile gerçek ailesini arıyor mask
Bir gazete ile gerçek ailesini arıyor
Miting gibi kongre! mask
Miting gibi kongre!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR