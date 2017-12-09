Uygulamada esrar ele geçirildi

İzmit yürüyüş yolu mevkiinde iki şahsın idarelerindeki otomobille kaçmaya çalıştıkları sırada İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince fark edilerek durduruldu. Şahıslar otomobilden indirildikten sonra yapılan kimlik kontrollerinde Ü.Ö ile E.Ö isimli şahıslar oldukları belirlendi. Otomobilde yapılan aramada ise 1 kavanoz içerisinde 31 fişek halinde esrar maddesi ile yine ayrı bir kavanoz içerisinde 81 gram olmak üzere toplamda 358.5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.