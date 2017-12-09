Süper Lig’in 15. Haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Bu zorlu mücadelede bordo-mavililerin golcüsü bu haftayı da boş geçmedi. Paşa mücadelesi öncesinde Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor maçlarında rakip fileleri 5 kez havalandıran Yılmaz, lacivert-beyazlılara karşı da gollerini sürdü. Milli futbolcu, attığı gol ile 13 golle zirvede olan Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis’i yakaladı.
Bugün 16:55 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:56 TSİ )
Burak Yılmaz, gollerine devam ediyor
Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçında attığı golle üst üst 4. hafta rakip fileleri havalandırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz