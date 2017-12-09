Burak Yılmaz, gollerine devam ediyor

Süper Lig’in 15. Haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Bu zorlu mücadelede bordo-mavililerin golcüsü bu haftayı da boş geçmedi. Paşa mücadelesi öncesinde Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor maçlarında rakip fileleri 5 kez havalandıran Yılmaz, lacivert-beyazlılara karşı da gollerini sürdü. Milli futbolcu, attığı gol ile 13 golle zirvede olan Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis’i yakaladı.