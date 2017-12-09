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CHP Gebze’de 4 aday yarışacak

CHP Gebze İlçe Örgütü, İlçe kongresini yarın Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde saat 11.00-17.00 arasında gerçekleştirecek.

BÜYÜT

Kongrede mevcut CHP Gebze İlçe Başkanı Recep Dursun yeniden aday olurken 3 isim daha kongre öncesi adaylığını açıkladı.Kongrede Recep Dursun'la birlikte Serdar Tüze, Musa Yılmaz ve Musa Haydaroğlu ilçe başkanlığı için yarışacak. 417 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede ilçe başkanıyla birlikte 17 yönetim kurulu, 103 de il delegesi belirlenecek.

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