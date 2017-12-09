Kongrede mevcut CHP Gebze İlçe Başkanı Recep Dursun yeniden aday olurken 3 isim daha kongre öncesi adaylığını açıkladı.Kongrede Recep Dursun'la birlikte Serdar Tüze, Musa Yılmaz ve Musa Haydaroğlu ilçe başkanlığı için yarışacak. 417 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede ilçe başkanıyla birlikte 17 yönetim kurulu, 103 de il delegesi belirlenecek.
Bugün 16:56 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:58 TSİ )
CHP Gebze’de 4 aday yarışacak
CHP Gebze İlçe Örgütü, İlçe kongresini yarın Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde saat 11.00-17.00 arasında gerçekleştirecek.
Bugün 16:56 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz