CHP Gebze’de 4 aday yarışacak

Kongrede mevcut CHP Gebze İlçe Başkanı Recep Dursun yeniden aday olurken 3 isim daha kongre öncesi adaylığını açıkladı.Kongrede Recep Dursun'la birlikte Serdar Tüze, Musa Yılmaz ve Musa Haydaroğlu ilçe başkanlığı için yarışacak. 417 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede ilçe başkanıyla birlikte 17 yönetim kurulu, 103 de il delegesi belirlenecek.