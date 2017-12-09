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Dilovası yarın kongreye gidiyor...

Dilovası İlçe kongresi saat 13.30’da ilçe başkanlığında yapılacak.

Dilovası İlçe kongresi saat 13.30’da ilçe başkanlığında yapılacak. Kongrede mevcut Başkan Kerem Aydemir’in karşısına aday çıkması beklenmiyor. 60 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede ayrıca 5 il delegesi ve 13 ilçe yöneticisi belirlenecek.

Bugün 16:58 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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