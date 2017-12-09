Dilovası İlçe kongresi saat 13.30’da ilçe başkanlığında yapılacak. Kongrede mevcut Başkan Kerem Aydemir’in karşısına aday çıkması beklenmiyor. 60 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede ayrıca 5 il delegesi ve 13 ilçe yöneticisi belirlenecek.
Bugün 16:58 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:02 TSİ )
Dilovası yarın kongreye gidiyor...
Dilovası İlçe kongresi saat 13.30’da ilçe başkanlığında yapılacak.
Bugün 16:58 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz