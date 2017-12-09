CHP Çayırova'da başkan değişmedi.

CHP Çayırova 4’üncü ilçe kongresi bugün Çayırova Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çift listeli yapılan seçimde mevcut başkan Selahattin Kaya’nın karşısına eski belde başkanı Oruç Gökbulak çıktı. 166 delegenin oy kullanma hakkı bulunan kongrede ayrıca 16 ilçe yöneticisi ve 33 il delegesi belirlendi. Oyların 79'unu alan Selahattin Kaya yeniden ilçe başkanı seçilirken Oruç Gökbulak 77 oyda kaldı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.