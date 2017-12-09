Kaza, saat 18.30 sıralarında, D-605 karayolunun Namazgah mevkiinde meydana geldi. Kandıra yönüne gidenhenüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UL 3254 plakalı otomobil ile karşı yönden gelenYüksel Özkan yönetimindeki54 VE 654 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobildebulunan 69 yaşındaki İsmet Kaya ve 54 yaşındaki İsmail Kaya öldü. Diğer araç sürücüsüYüksel Özkan ve otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarlaKandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Dün 19:27 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:34 TSİ )
Kandıra'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Kandıra'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Dün 19:27 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz