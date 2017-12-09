Kandıra yolu Namazgah Barajı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Ayrıntılar gelecek...
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Ölüm yolunda kaza: 2 ölü
Kandıra yolunda kaza! 2 ölü...
Bugün 19:27 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz